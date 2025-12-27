Sú najväčším problémom vo svete bojových športov. Oktagon zavedie kontroly

Turnaj Oktagonu. (Autor: Oktagon MMA)
27. dec 2025
Prvotné sa budú sústrediť na stimulanty.

Česko-slovenská MMA organizácia Oktagon sa rozhodla v spolupráci so Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA) zaviesť dopingové kontroly.

V sobotu o tom informovali zakladatelia Oktagonu na tlačovej konferencii s tým, že testovať by sa malo začať v polovici budúceho roka.

Prvotné kontroly sa budú sústrediť na stimulanty, ktoré pomáhajú bojovníkom k lepším výkonom.

„Z prieskumov vieme, že najväčším problémom sú vo svete bojových športov práve tieto látky. Nevieme presne, ako dlho potrvá prvá vlna, keďže je to pre nás niečo nové,“ vyjadril sa šéf Oktagonu Ondrej Novotný.

Podobný systém už niekoľko rokov používa organizácia UFC a Oktagon sa chce práve týmto krokom priblížiť svetovej úrovni.

„Musíme dať ešte dohromady presný zoznam zakázaných látok a dohodnúť sa na trestoch pre bojovníkov,“ uviedol Novotný podľa českých médií.

