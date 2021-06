Dohoda o remíze? Až takí vychcaní nie sme, zasmial sa Z voleja Čech Nedorost

„Každý má svoj vlastný prejav. Mne osobne sa to tiež príliš nepáči, keď tréner neukazuje žiadne emócie. Na môj vkus by mohol byť aktívnejší,“ povedal Nedorost.

„Medzi juniormi sme asi 16 rokov bez medaily. To nebude náhoda. Ľudia na najvyšších miestach by si to mali uvedomiť. Vo všetkých krajinách ide progres rýchlejšie ako u nás.“

„Je to na dohode medzi oboma stranami. Je to trochu netradičné, ale podmienky si stanovili už pred odchodom do Rigy,“ vravel Surový.

V Helsinkách dostali na frak

Vo švédskych médiách sa objavili špekulácie o tom, že by sa Slováci a Česi mohli dohodnúť na remíze vo vzájomnom zápase. Tá by posunula do štvrťfinále oba tímy.

„Myslím si, že je to nepredstaviteľné. Jednoznačne si myslím, že k niečomu takému nedôjde,“ vyhlásil rezolútne Surový, s ktorým sa zhodol aj Nedorost.

„Tiež to vylučujem. Remízou to skončiť môže ale určite nie pre to, že sa na tom oba tímy dohodli. O Čechoch sa to síce hovorí, ale až takí vychcaní nie sme,“ zasmial sa Nedorost, ktorý prezradil aj najpamätnejší zápas medzi Slovákmi a Čechmi.

„Semifinále v roku 2012 v Helsinkách. Boli sme vtedy favoriti a dostali sme na frak. Roky pred tým sme dokázali Slovákov pravidelne porážať ale potom sa to vyrovnalo. Uvidíme ako to dopadne v utorok.“

