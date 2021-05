Opäť si narobili problémy. Proti Rusku spravíme zmeny, tvrdí Ramsay

Pre Slovákov je to najlepší vstup do majstrovstiev sveta od roku 2016, keď v Petrohrade v úvodných súbojoch zdolali Maďarsko a Francúzsko.

„Musíme dobre pracovať s hokejkami v našom pásme, dôsledne pokrývať protihráčov, odoberať im puky a prenášať hru do ich tretiny. Skrátka pokúsiť sa prinútiť ruský tím hrať tam, kde to nemá rád, teda okolo jeho bránky. Musíme na nich tlačiť, trochu ich prekvapiť,“ rozoberal Ramsay.

Do zápasov v Rige zatiaľ okrem tretieho brankára Adama Húsku nezasiahli obrancovia Martin Bučko, Michal Ivan a útočníci Dávid Buc, Miloš Kelemen a Adrián Holešinský.

„Bude to tretí zápas za štyri dni a druhý za dva dni. To je presne priestor na to, aby sme využili čerstvé nohy. Je to dobrá šanca trochu skúšať, dať aj iným chlapcom šancu, aby ukázali, čo dokážu,“ vysvetlil Ramsay.

„Ešte nie sme úplne rozhodnutí, kto nastúpi, ale nejaké zmeny spravíme,“ doplnil.