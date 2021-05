Slovensko - Veľká Británia: ONLINE z MS v hokeji 2021, Slováci dali rýchly gól

Hrivík chcel vysunúť po pravom krídle Cehlárika. Zdalo sa, že to bude ofsajdové postavenie, no napokon nie. Briti potom vyhodili puk do striedačkových priestorov.

Slovensko dalo gól! Gól! Výborný vstup do zápasu, hneď v úvode stretnutia ideme do vedenia. Lantoši z rohu klziska posunul medzi kruhy MAREKOVI HRIVÍKOVI do ideálnej pozície a ten sa prudkou strelou švihom nemýlil. Asistencia: Róbert Lantoši.

Úvodné zostavy: Veľká Británia: Bowns (Whistle) – Richardson (A), Tetlow, D. Phillips, O'Connor (A), Ehrhardt, Clements, Swindlehurst – Hammond, Dowd, Lake – Perlini, Kirk, Connolly – Lachowicz, Duggan, Betteridge – Davies, Myers, Ferrara – J. Phillips (C). Slovensko: Konrád (J. Hudáček) – Gernát, Rosandić, Nemec, Ďaloga (C), Jánošík, Grman, Kňažko, Gachulinec – Lantoši, Hrivík (A), Cehlárik (A) – Skalický, Krištof, Pospíšil – Miloš Roman, Studenič, Faško-Rudáš – Sukeľ, Liška, Slafkovský. Rozhodca: Fraňo (CZE), Gouin (CAN) – Constantineau (FRA), Oliver (USA).

