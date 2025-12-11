VIDEO: Oklahoma ponížila Phoenix, Gilgeous-Alexander sa priblížil k Chamberlainovi

Basketbalisti Oklahomy City Thunder postúpili v Pohári NBA do semifinále, keď triumfovali vo štvrťfinále nad Phoenixom Suns jednoznačne 138:89.
Úradujúci šampión zaznamenal 16. víťazstvo za sebou, celkovo má v aktuálnom ročníku bilanciu 24 výhier a jednej prehry.
Zverenci trénera Marka Daigneaulta vyrovnali historicky najlepší vstup tímu do sezóny, Golden State Warriors odštartovali súťažný ročník 2015/2016 s bilanciou 24-1.
Rozohrávač Oklahomy Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal pri výhre 28 bodov, v 96. stretnutí stretnutí po sebe tak prekonal 20-bodovú hranicu a opäť sa o čosi priblížil rekordu Wilta Chamberlaina. Legendárny basketbalista si udržal takúto sériu v 126 dueloch v rade.
„Nastavil sme od úvodu skvelý tón zápasu, skoro sme si vybudovali vedenie. V druhej štvrtine sme trochu poľavili, ale zakončili sme ju napokon veľmi dobre. Skvelá efektivita v útoku a naopak precíznosť na druhej strane palubovky. Bolo z toho pekné vedenie.
Každá skupina hráčov, ktorá nastúpila na palubovku, tak odviedla skvelú robotu. V takýchto stretnutiach nemôžete robiť kroky späť, aby neprišlo k zlým návykom a my sme ich našťastie nemali,“ povedal kouč Oklahomy na pozápasovej tlačovej konferencii.
Súperom Oklahomy budú hráči San Antonia, na palubovke Los Angeles Lakers uspeli po výsledku 132:119. K výhre prispel najväčšou mierou Stephon Castle, autor 30 bodov, 10 doskokov a 6 asistencií.
„Všetci ideme do toho s tým, že chceme vyhrať. To je jedno, kto sa o to postará, chceme si urobiť svoju robotu. Bude ťažké hrať proti Thunder, ale na konci dňa je na našej strane obrovské sebavedomie,“ vyjadril sa Castle v pozápasovom televíznom rozhovore. Celkovo sedem hráčov Spurs zaznamenalo dvojciferný počet bodov.
Zatiaľ čo v predchádzajúcom ročníku sa San Antonio neprebojovalo ani do predkola play off, aktuálne je na piatej pozícii v Západnej konferencii a má šancu zabojovať o prvú trofej sezóny 2025/2026.
„Ako sa hovorí, obloha je limit. Myslím si, že v prípade tejto skupiny to platí do bodky,“ dodal 20-bodový hráč Spurs De'Aaron Fox.
NBA - výsledky:
Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 138:89 (38:23, 36:25, 36:24, 28:17)
najviac bodov: Gilgeous-Alexander 28, Holmgren 24, J. Williams 15 - Brooks 16, Goodwin 15, Bouyea 14
Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 119:132 (30:39, 28:31, 29:34, 32:28)
najviac bodov: Dončič 35, Smart 26, James 19 (15 doskokov) - Castle 30 (10 doskokov), Fox 20, Johnson 17
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia