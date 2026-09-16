VIDEO: Tadej Pogačar začal s tréningom po hororovom páde. Líder UAE sa už sústredí na novú sezónu

Necelé tri týždne po tom, čo pri tvrdom páde na Vuelte utrpel niekoľko zlomenín, už najlepší súčasný cyklista Tadej Pogačar znovu šliapal na bicykli.
Zatiaľ len doma na stacionárnom, čo dokumentoval videom na Instagrame. Dvadsaťsedemročný Slovinec sa zotavuje po operácii kľúčnej kosti, mal tiež zlomený krčný stavec a utrpel aj otras mozgu.
„Takto sme si september nepredstavovali. Ale aspoň sme v dobrej spoločnosti,“ komentoval Pogačar zranenia svoje aj partnerky Uršky Žigartovej, rovnako profesionálnej cyklistky, ktorá si minulý víkend už druhýkrát v sezóne zlomila čeľusť.
„Chceli by sme sa poďakovať za podporu našim tímom, členom rodiny, kamarátom i vám, cyklistickým fanúšikom,“ odkázal Pogačar za oboch.
Na Vuelte spadol 29. augusta v ôsmej etape, pričom priebežné poradie pretekov jasne viedol.
VIDEO: Tadej Pogačar
Od dobitého hviezdneho Slovinca prevzal červený dres Španiel Enric Mas a doviezol ho až do cieľa poslednej etapy v Granade.
Líder stajne UAE Emirates-XRG bol šťastný, že rekonvalescencia prebieha dobre a mohol znova šliapať na bicykli.
„Idem pomaly krok za krokom a opatrne zvyšujem záťaž s vidinou ďalšej sezóny,“ povedal Pogačar. S predčasným koncom tej súčasnej prišiel o šancu stať sa deviatym cyklistom v histórii, ktorý by vyhral všetky tri Grand Tour, a tiež o svetový šampionát v Kanade.