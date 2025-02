Veľký diplomatický úspech slovenského olympionika. Stal sa prezidentom svetovej asociácie

My (predsedovia tried a členovia výkonnej rady) sa navzájom rešpektujeme a spolupracujeme, aby sme 'slúžili a zjednotili sa', ctiac si motto a odkaz stanovený Ceri Williamsovou," citovala slová Patrika Polláka po prevzatí funkcie prezidenta IWA stránka internationalwindsurfing.com.

IWA združuje všetky neolympijské triedy jachtárskeho športu, plus niektoré ďalšie. Analogicky na Slovensku je SAW súčasťou Slovenského zväzu jachtingu, pričom združuje viacero tried windsurfingu.

Kým Pollák súťažil na OH vo windsurfingových triedach Mistral (v nej bol 27. na OH 1996 v Atlante a 26. na OH 2000 v Sydney), resp. RS:X 30. na OH 2008 v Pekingu), vlani na OH v Paríži sa súťažilo v triede IQ Foil.

V nej reprezentoval Róbert Kubín, prvý zástupca slovenského jachtárskeho športu pod piatimi kruhmi práve od čias Polláka.

"Foilové triedy zaznamenali predčasom veľký boom, ale teraz záujem o ne upadá. Podstatne viac súťažiacich je v triede Techno," povedal pre olympic.sk Pollák.

Predseda SAW a prezident IWA doplnil informáciu, že windsurfing bude jedinou súčasťou programu jachtárskych súťaží na OH mládeže 2025 v senegalskom Dakare.

"Zatiaľ však stále nie je stanovené, v akej triede sa bude v Dakare súťažiť, čo je vzhľadom na to, že podujatie bude už na budúci rok, dosť nepríjemné," konštatoval.