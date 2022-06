Ukrajinci majú svoj sen, Wales svoje hviezdy. Kto postúpi na MS v Katare?

Vo finále baráže nastúpi domáci Wales v Cardiffe proti Ukrajine, ktorá si v A-vetve zabezpečila postup do záverečného boja o mundial vďaka stredajšiemu semifinálovému víťazstvu 3:1 v Glasgowe nad Škótskom.

Pre ukrajinskú reprezentáciu to bol prvý oficiálny medzištátny duel od novembra minulého roka, po februárovej ruskej vojenskej invázii do krajiny nemohla semifinále odohrať v pôvodnom termíne v marci.

"Toto víťazstvo je pre ozbrojené zložky v zákopoch a nemocniciach, ktoré bojovali do poslednej kvapky krvi, pre tých na Ukrajine, ktorí trpia každý deň," povedal Petrakov na pozápasovej tlačovej konferencii.

Jeden z lídrov tímu Oleksandr Zinčenko verí, že jeho tím cez víkend dokončí dobre začatú prácu:

"Každý dobre pozná situáciu na Ukrajine. Každý zápas je pre nás ako finále. Ako mužstvo máme svoj sen a ten je postup do Kataru. Čaká nás ešte jeden zápas, jedno finále, v ktorom potrebujeme zvíťaziť. Ináč by to pre nás nič neznamenalo," zdôraznil v rozhovore pre Sky Sports obranca Manchestru City.