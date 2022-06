Veľký úspech na MS mládeže. Slovenský vzpierač sa stal trojnásobným šampiónom

Chlapci do 17 rokov, nad 102 kg:

LEÓN. Slovenský vzpierač Vladimír Macura sa stal trojnásobným majstrom sveta do 17 rokov v kategórii nad 102 kg na MS mládeže v Mexiku.

V najťažšej hmotnostnej kategórii zvíťazil v trhu (151 kg) aj v nadhode (181) a v celkovom súčte 332 kg triumfoval s presvedčivým náskokom 17 kg. Po tituloch na ME 2021 do 15-17 rokov je to pre neho ďalší významný úspech.

VIDEO: Vladimír Macura a jeho víťazný výkon na MS mládeže vo vzpieraní 2022