Čachroval s močom. Kazachovi Rahimovovi odobrali pre doping zlato z Ria

Rahimova uznali za vinného v štyroch prípadoch manipulácie so vzorkami moču. Z výsledkov vymazali všetky jeho výsledky od marca 2016.

Zlato z kategórie do 77 kg by mal dodatočne obdržať Číňan Lü Siao-ťün, ktorému by tak mal patriť titul trojnásobného olympijského šampióna. V zbierke už má zlato z Londýna 2012 z rovnakej váhy a z Tokia 2020 z kategórie do 81 kg. Správu priniesla AP.