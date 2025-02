Postup už mali istý. Slovenky vo finále kvalifikácie vzdorovali favoritkám, ale neuspeli

/zdroj: SZFB/

Michal Jedlička, tréner Slovenska: "Je to už taká klasika. Kým sme si zvykli na to tempo a na tú rýchlosť, tak sme dostali celkom lacné góly. Prvá tretina nám vôbec nevyšla, prehrali sme ju 2:4, a to nastavilo celý obraz zápasu. Dovolím si povedať, že sme mali v prvej tretine viac striel na bránku a viac šancí ako súper. Hrali sme rýchlo, mali sme veľa prečíslení, avšak v tej rýchlosti sme nedokázali kvalitne zakončovať.

Je iné strieľať góly Francúzkam, Taliankam a Poľkám, ako vo vysokom tempe dávať góly Švajčiarkam. Pre dievčatá je to úplne niečo iné. Po dlhom čase odohrali poriadny florbal. Aj keď sme sa na to pripravovali, je iné o tom len hovoriť a iné to zažiť na ihrisku. Druhá a tretia tretina už boli najmä v obrane oveľa lepšie.

Samozrejme, Švajčiarky v nich boli lepšie, nebudeme si klamať, že nie, ale šancí už mali málo - podľa mňa to na šance bolo v druhej a tretej tretine vyrovnané. Dievčatá si zápas odmakali naplno, bolo cítiť nasadenie, lavička žila, nechýbali emócie, čo je super, ale problémom je, že sme zasa prehrali. S tímami z "top štvorky" je to vždy ťažký zápas, ale už by sme si radi pripísali aj nejaké víťazstvo."

Laura Chúpeková, najužitočnejšia hráčka zápasu proti Švajčiarkam: "Presne na tento zápas sme čakali, aby nám ukázal, ako na tom sme. Výsledok 6:4 nie je až tak zlý, stále sa však na Švajčiarky len doťahujeme. Musíme popracovať na tom, aby sme sa im vyrovnali najmä kondične. Do majstrovstiev sveta sa na tom pokúsime popracovať, pretože práve Švajčiarsko bude naším súperom v ceste do semifinále."