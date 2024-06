Skupinu zavŕšili treťou výhrou. Vo federálnom derby rozhodol Jendrišek

ME v malom futbale 2024 - skupina C

/Správu aktualizujeme/

SARAJEVO. Slovenskí reprezentanti zvládli aj svoj tretí zápas v skupine C na ME v malom futbale 2024 v Sarajeve, keď zdolali Česko 3:1. Víťazstvom si zabezpečili postup do ďalšej fázy z prvého miesta.

Slováci, ktorí odštartovali svoje účinkovanie na šampionáte vysokým triumfom 10:1 nad Chorvátskom, figurujú po troch na čele skupiny s plným počtom bodov.