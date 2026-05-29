Obhajcovia titulu zo Srbska zvládli v Bratislave aj druhý zápas, zdolali Belgicko

Bulharsko zvíťazilo v piatkovom zápase B-skupiny majstrovstviev Európy v Bratislave v Bratislave nad Portugalskom 3:1.
Úspešné bolo v „céčku“ aj Srbsko, ktoré zdolalo Belgicko 2:1. V F-skupine Francúzsko triumfovalo nad Rakúskom 3:1.
ME v malom futbale v Bratislave - výsledky (piatok, 29. máj):
B-skupina:
Portugalsko - Bulharsko 1:3
C-skupina:
Belgicko - Srbsko 1:2
F-skupina:
Francúzsko - Rakúsko 3:1
