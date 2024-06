Slováci začali na ME parádnym spôsobom, Chorvátom nadelili desiatku

ME v malom futbale 2024 - skupina C

Slováci síce v úvode urobili niekoľko chýb v rozohrávke, ale súper to nedokázal využiť. Následne strelili dva rýchle góly po sebe a v prvom polčase pridali aj tretí.

Dostali sa tak na čelo skupiny. V jej úvodnom dueli Česi tiež potvrdili rolu favorita, keď si poradili so Španielskom 4:2 .

SARAJEVO. Slovenskí reprezentanti zvládli svoj úvodný zápas v skupine C na ME v malom futbale 2024 v Sarajeve, keď zdolali Chorvátsko suverénne 10:1.

Dôvodom sú jeho klubové povinnosti vo veľkom futbale, so Starou Ľubovňou totiž bojuje o postup do druhej ligy. Pre povinnosti v nižších futbalových súťažiach chýbalo niekoľko hráčov aj Chorvátsku.

V slovenskom tíme ešte chýbal Erik Jendrišek, ktorý sa síce dostal do záverečnej nominácie, ale trénerom bude k dispozícii až na ďalšie zápasy.

Slovákov najbližšie čaká duel so Španielmi v pondelok o 15.45 h. V utorok o 20.45 h uzavrú skupinu duelom s Českou republikou.

Tabuľka skupiny C na ME v malom futbale 2024

Adam Kuľha, strelec prvé gólu Slovenska: „Úvod zápasu sme mali opatrný. Snažili sme si oťukať súpera. Skúsili sme si povrch, prvé dve-tri striedania boli opatrné. Potom sme postupne začali zvyšovať obrátky smerom dopredu. Som rád, že mi to tam padlo ako prvému a potom sa rozbehol gólový kolotoč. S výsledkom sme veľmi spokojní. Teraz si dobre oddýchneme a pripravíme sa na ďalšie dva zápasy a pokúsime sa ich úspešne zvládnuť.“

Priebeh zápasu Slovensko - Chorvátsko na ME v malom futbale 2024

/zdroj: Slovenský zväz malého futbalu/

I. polčas:

Slovenskí reprezentanti vstúpili do zápasu s Chorvátskom dobre a od začiatku hrali aktívne a taktiež zodpovedne v obrane. Prvú väčšiu šancu v zápase diváci videli v 4. minúte a vypracoval si ju slovenský tím. Po peknej kombinácii sa dostal do zakončenia Kis, no z veľkého uhla brankára neprekonal.

V 7. minúte sa však už Slováci dočkali prvého gólu v zápase. Po exportnej delovke otvoril gólový účet zápasu Adam Kuľha, pre ktorého to bola premiéra na vrcholnom podujatí.

Prakticky ihneď po rozohrávke v tej istej minúte bolo skóre už 2:0, keď gól strieľal Mikluš po nezištnej nahrávke od Beliša. Skvelý úvod zápasu podčiarkol pre slovenský tím v 9. minúte svojim druhým gólom v zápase Mikluš a Slovensko viedlo už 3:0.