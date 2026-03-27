Výkon Slovákov v baráži proti Kosovu sklamal. V známkovaní obstál len Haraslín

Sportnet|27. mar 2026 o 09:15
Pozrite si výsledky známkovania slovenských futbalistov za výkon v zápase baráže o MS vo futbale 2026 proti Kosovu.

Slovenskí futbalisti neuspeli v baráži o MS vo futbale 2026, na domácej pôde prehrali v Kosovom 3:4.

Zverenci trénera Calzonu tak stratili šancu postúpiť na šampionát v USA a Mexiku. O priamu účasť v "slovenskej" vetve zabojujú Kosovo a Turecko.

Výkon Slovákov nezanechal u fanúšikov najlepší dojem, keďže ešte po polčase viedli 2:1. Najlepšiu známku dostal s hodnotou 6,7 Lukáš Haraslín, ktorý sa podieľal na dvoch góloch.

Za Haraslínom sa umiestnili defenzívne opory Dávid Hancko a Martin Valjent s rovnakou známkou 5,8.

Naopak úplne najhoršiu známku s hodnotou 3,2 dostal Ondrej Duda, nasledovali ho Matúš Bero (3,3) a Denis Vavro (3,4).

Pozrite si výsledky známkovania od čitateľov Sportnetu zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.

Baráž o MS vo futbale 2026 - vetva C

