Vyhol sa trestným sekundám, ale nestačilo to. Beňuš na medailu z MS stále čaká

Matej Beňuš
Matej Beňuš (Autor: TASR)
TASR|2. okt 2025 o 07:45
Vo finále C1 štartovali traja Slováci.

MS vo vodnom slalome 2025

finále C1 - muži:

1.

Nicolas Gestin

Francúzsko

97,13 s (0)

2.

Ryan Westley

Veľká Británia

+ 0,90 s (0)

3.

Kaylen Bassett

Austrália

+ 1,61 (0)

5.

Matej Beňuš

Slovensko

+ 2,89 (0)

10.

Michal Martikán

Slovensko

+ 8,42 (4)

12.

Marko Mirgorodský

Slovensko

+ 9,29 (0)

PENRITH. Ani jeden z troch slovenských zástupcov vo finále disciplíny C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v austrálskom Penrithe neprehovoril do bojov o medaily.

Najbližšie k pódiovému umiestneniu bol Matej Beňuš, ktorý skončil na piatom mieste. Zlato si vybojoval Francúz Nicolas Gestin.

Na finálovú trať sa spomedzi Slovákov ako prvý vydal Michal Martikán.

Prvú polovicu zajazdil skúsený reprezentant bez výraznejších chýb, ale dotyky na bránke č. 18 a 20 ho obrali možnosť zabojovať o priebežné prvé miesto. Napokon sa umiestnil na 10. pozícii s časom 105,55 sekundy.

Marko Mirgorodský hneď v úvode nabral výraznejšiu stratu, ktorá sa preniesla do navyšujúceho sa manka. Síce vo finále skončil bez trestných sekúnd, no nevydarený úvod sa preniesol do času 106,42 sekundy, čo znamenalo konečnú 12. priečku.

Matej Beňuš ustál náročný úvod finálovej jazdy a na prvom medzičase bol priebežným lídrom.

V skúsenej jazde bez výraznejších zaváhaní napokon rozhodli drobné chybičky, ktoré znamenali predĺženie slovenského čakania na cenný kov na svetovom šampionáte.

Beňušovi chýbala na bronz jedna sekunda a 28 stotín, čas 100,02 sekundy znamenal piate miesto.

