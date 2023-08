Olympijský šampión Ingebrigtsen bol pokorený. Britský atlét mu znemožnil útok na double

BUDAPEŠŤ. Brit Josh Kerr triumfoval v behu na 1500 m na atletických MS v Budapešti časom 3:29,38 min.

Znemožnil tak úradujúcemu olympijskému šampiónovi disciplíny Jakobovi Ingebrigtsenovi zabojovať na podujatí o double, Nór skončil druhý výkonom 3:29,65 a zlato môže získať už iba na päťtisícke.

Bronz získal ďalší Nór Narve Gilje Nordaas (3:29,68).

Ingebrigtsen túžil získať svoj prvý titul majstra sveta, no rovnako ako pred rokom mu to znemožnil Brit. Na MS v Eugene to bol Jake Wightman, ktorý v Budapešti pre zranenie chýba.