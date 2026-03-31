Angličania utrpeli v príprave historickú prehru, zvíťaziť nedokázali ani Španieli

Sklamaní futbalisti Anglicka. (Autor: TASR/AP)
ČTK, TASR|31. mar 2026 o 23:27
K neúspechu favoritov sa pridalo aj Holandsko.

Futbalisti Anglicka podľahli v prípravnom dueli v londýnskom Wembley Japonsku 0:1 a pripísali si historicky prvú prehru proti krajine z ázijského kontinentu.

Zápas rozhodol v 23. minúte po kombinačnej akcii Mitoma, ktorý nastupuje v Premier League za Brighton.

Anglicko v príprave v júni 2025 nezvládlo duel so Senegalom a premiérovo prehralo proti africkej krajine, oba historické neúspechy tak prišli pod vedením Thomasa Tuchela. Pre Nemca sú to doposiaľ jediné dve prehry na lavičke Albionu.

VIDEO: Víťazný gól Japonska

Bezgólovú remízu zaznamenalo Španielsko proti Egyptu, duel poznačila aj červená karta na strane afrického tímu.

Španieli nevyzreli na egyptskú obranu, hoci mali v stretnutí drvivú streleckú prevahu 25:4. Predĺžili sériu bez porážky na osem stretnutí.

Zaváhalo aj Holandsko, ktoré taktiež dohrávalo v desiatimi hráčmi a iba remizovalo s Ekvádorom 1:1.

V súboji dvoch účastníkov MS 2026 medzi Nórskom a Švajčiarskom sa v Osle zrodila bezgólová remíza.

Reprezentanti Srbska zdolali v Bačke Topole Saudskú Arábiu 2:1. Súpermi ázijskej krajiny budú na letnom šampionáte okrem Španielska a Kapverd aj Uruguajčania. Dvojnásobní majstri sveta remizovali v domovskom stánku Juventusu Turín s Alžírskom 0:0.

Zdolané tímy zo semifinále baráže o MS si zmerali sily vo vzájomných zápasoch. Remízu prinieslo stretnutie Írov proti Severnému Macedónsku (0:0) a aj zápas medzi Walesom a Severným Írskom (1:1). Ukrajina zdolala v španielskej Valencii na štadióne Levante Albánsko 1:0.

Hráči Kamerunu vyhrali v rámci FIFA Series nad Čínou 2:0. Zápas sa hral v austrálskom Melbourne.

V rovnakom dejisku potom Austrália zdolala Curacao 5:1, keď sa dvoma gólmi prezentoval striedajúci útočník Nestory Irankunda z Watfordu.

Karibská krajina sa na MS v E-skupine postaví proti Pobrežiu Slonoviny, ktoré vyhralo na štadióne anglického Evertonu nad Škótskom 1:0. Jediný gól stretnutia zaznamenal krídelník Villarrealu Nicolas Pepe.

Škóti vyzvú v C-skupine šampionátu historicky prvého semifinalistu „mundialu“ z Afriky Maroko. Nový šampión afrického kontinentu vyhral vo francúzskom meste Lens nad Paraguajom 2:1.

V utorok sa v príprave predstavili aj hráči Iránu, ktorí zdolali v tureckej Antalyi Kostariku 5:0. Skúsený 33-ročný útočník Mehdi Taremi k tomu prispel dvoma gólmi z pokutového kopu a aj asistenciou.

Prípravné zápasy na MS 2026 - utorok:

Holandsko - Ekvádor 1:1 (1:1)

Góly: 3. vlastný Pacho - 24. Valencia (z pen.). ČK: 12. Dumfries (Hol.).

Anglicko - Japonsko 0:1 (0:1)

Gól: 23. Mitoma.

Rakúsko - Kórea 1:0 (0:0)

Gól: 48. Sabitzer.

Ukrajina - Albánsko 1:0 (0:0)

Gól: 46. Huculjak.

Írsko - Severné Macedónsko 0:0

Wales - Severné Írsko 1:1 (0:1)

Góly: 46. Thomas - 22. Donley.

Španielsko - Egypt 0:0

ČK: 48., 84. Fathy (Egypt).

Haiti - Island 1:1 (0:0)

Góly: 88. Isidor - 61. G. Sigurdsson.

Maďarsko - Grécko 0:0

Pobrežie Slonoviny - Škótsko 1:0 (1:0)

Gól: 12. Pépé.

Čierna Hora - Slovinsko 2:3 (2:1)

Góly: 21. a 44. Osmajič - 41. Vipotnik, 47. Šturm, 55. Elšnik

Nórsko - Švajčiarsko 0:0

San Maríno - Andorra 0:0

Srbsko - Saudská Arábia 2:1 (0:1)

Góly: 66. Pavlovič, 70. Mitrovič - 8. Al Hamdan

Kostarika - Irán 0:5 (0:4)

Góly: 19. a 34. Taremi (oba z 11 m), 10. Gholizadeh, 31. Mohebi, 54. Ghaedi

Čína - Kamerun 0:2 (0:2)

Góly: 3. Etta Eyong, 9. Alioum, ČK: 90.+1 Keller

Austrália - Curacao 5:1 (1:0)

Góly: 23. Mabil, 67. Circati, 71. Bos, 80. a 84. Irankunda - 50. Martha

Futbalisti Česka oslavujú postup na MS vo futbale 2026.
Futbalisti Česka oslavujú postup na MS vo futbale 2026.
Exotické krajiny či Česko, no Slováci chýbajú. Pozrite si zoznam účastníkov MS vo futbale
