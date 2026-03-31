Angličania utrpeli v príprave historickú prehru, zvíťaziť nedokázali ani Španieli

Futbalisti Anglicka podľahli v prípravnom dueli v londýnskom Wembley Japonsku 0:1 a pripísali si historicky prvú prehru proti krajine z ázijského kontinentu.
Zápas rozhodol v 23. minúte po kombinačnej akcii Mitoma, ktorý nastupuje v Premier League za Brighton.
Anglicko v príprave v júni 2025 nezvládlo duel so Senegalom a premiérovo prehralo proti africkej krajine, oba historické neúspechy tak prišli pod vedením Thomasa Tuchela. Pre Nemca sú to doposiaľ jediné dve prehry na lavičke Albionu.
VIDEO: Víťazný gól Japonska
Bezgólovú remízu zaznamenalo Španielsko proti Egyptu, duel poznačila aj červená karta na strane afrického tímu.
Španieli nevyzreli na egyptskú obranu, hoci mali v stretnutí drvivú streleckú prevahu 25:4. Predĺžili sériu bez porážky na osem stretnutí.
Zaváhalo aj Holandsko, ktoré taktiež dohrávalo v desiatimi hráčmi a iba remizovalo s Ekvádorom 1:1.
V súboji dvoch účastníkov MS 2026 medzi Nórskom a Švajčiarskom sa v Osle zrodila bezgólová remíza.
Reprezentanti Srbska zdolali v Bačke Topole Saudskú Arábiu 2:1. Súpermi ázijskej krajiny budú na letnom šampionáte okrem Španielska a Kapverd aj Uruguajčania. Dvojnásobní majstri sveta remizovali v domovskom stánku Juventusu Turín s Alžírskom 0:0.
Zdolané tímy zo semifinále baráže o MS si zmerali sily vo vzájomných zápasoch. Remízu prinieslo stretnutie Írov proti Severnému Macedónsku (0:0) a aj zápas medzi Walesom a Severným Írskom (1:1). Ukrajina zdolala v španielskej Valencii na štadióne Levante Albánsko 1:0.
Hráči Kamerunu vyhrali v rámci FIFA Series nad Čínou 2:0. Zápas sa hral v austrálskom Melbourne.
V rovnakom dejisku potom Austrália zdolala Curacao 5:1, keď sa dvoma gólmi prezentoval striedajúci útočník Nestory Irankunda z Watfordu.
Karibská krajina sa na MS v E-skupine postaví proti Pobrežiu Slonoviny, ktoré vyhralo na štadióne anglického Evertonu nad Škótskom 1:0. Jediný gól stretnutia zaznamenal krídelník Villarrealu Nicolas Pepe.
Škóti vyzvú v C-skupine šampionátu historicky prvého semifinalistu „mundialu“ z Afriky Maroko. Nový šampión afrického kontinentu vyhral vo francúzskom meste Lens nad Paraguajom 2:1.
V utorok sa v príprave predstavili aj hráči Iránu, ktorí zdolali v tureckej Antalyi Kostariku 5:0. Skúsený 33-ročný útočník Mehdi Taremi k tomu prispel dvoma gólmi z pokutového kopu a aj asistenciou.
Prípravné zápasy na MS 2026 - utorok:
Holandsko - Ekvádor 1:1 (1:1)
Góly: 3. vlastný Pacho - 24. Valencia (z pen.). ČK: 12. Dumfries (Hol.).
Anglicko - Japonsko 0:1 (0:1)
Gól: 23. Mitoma.
Rakúsko - Kórea 1:0 (0:0)
Gól: 48. Sabitzer.
Ukrajina - Albánsko 1:0 (0:0)
Gól: 46. Huculjak.
Írsko - Severné Macedónsko 0:0
Wales - Severné Írsko 1:1 (0:1)
Góly: 46. Thomas - 22. Donley.
Španielsko - Egypt 0:0
ČK: 48., 84. Fathy (Egypt).
Haiti - Island 1:1 (0:0)
Góly: 88. Isidor - 61. G. Sigurdsson.
Maďarsko - Grécko 0:0
Pobrežie Slonoviny - Škótsko 1:0 (1:0)
Gól: 12. Pépé.
Čierna Hora - Slovinsko 2:3 (2:1)
Góly: 21. a 44. Osmajič - 41. Vipotnik, 47. Šturm, 55. Elšnik
Nórsko - Švajčiarsko 0:0
San Maríno - Andorra 0:0
Srbsko - Saudská Arábia 2:1 (0:1)
Góly: 66. Pavlovič, 70. Mitrovič - 8. Al Hamdan
Kostarika - Irán 0:5 (0:4)
Góly: 19. a 34. Taremi (oba z 11 m), 10. Gholizadeh, 31. Mohebi, 54. Ghaedi
Čína - Kamerun 0:2 (0:2)
Góly: 3. Etta Eyong, 9. Alioum, ČK: 90.+1 Keller
Austrália - Curacao 5:1 (1:0)
Góly: 23. Mabil, 67. Circati, 71. Bos, 80. a 84. Irankunda - 50. Martha