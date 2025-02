Slovákom prialo šťastie, v slalome sa zlepšili. Kombináciu si podmanili Švajčiari

Čerstvý majster v zjazde von Allmen s Meillardom figurovali po úvodnom kole na druhej priečke, no so stratou iba dve stotiny sekundy na Monneya a Nefa. Na náročnej trati robili pretekári chyby a po minutých bránkach či "špicaroch" vypadli až tri zo štyroch domácich tímov, keď do cieľa neprišli Marco Schwarz, Manuel Feller ani Dominik Raschner.

Nef totiž spravil v hornej časti chybu, potom dokázal zrýchliť, no do cieľa prišiel s mankom 27 stotín sekundy na Meillarda. Von Allmen tak rovnako ako v utorok Breezy Johnsonová z USA získal druhé zlato v Saalbachu. Obaja vyhrali zjazd aj kombináciu.

Prieložný obsadil v zjazde s mankom 4,73 sekundy na lídra Alexisa Monneyho, čo stačilo na 30. miesto.

Debutant na MS Nováček tak vyštartoval do slalomovej časti ako prvý, v hornej pasáži spravil chybu, no ustál to, potom našiel rytmus a do cieľa prišiel v čase 1:00,97 minúty.

Ich spoločný výkon nakoniec znamenal 22. priečku so stratou 5,41 s na víťazov.