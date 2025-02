ONLINE: Tímová kombinácia mužov dnes na MS v zjazdovom lyžovaní 2025 LIVE (2. kolo - slalom)

1.Tanguy Nef (SUI) 1:42,092.Loïc Meillard (SUI) +0,023.Alex Vinatzer (ITA) +0,464.Fabio Gstrein (AUT) +0,955.Tobias Kastlunger (ITA) +0,976.Stefano Gross (ITA) +1,017.Timon Haugan (NOR) +1,058.Marc Rochat (SUI) +1,089.Steven Amiez (FRA) +1,1310.Daniel Yule (SUI) +1,1411.Clément Noël (FRA) +1,1512.Benjamin Ritchie (USA) +1,2614.Manuel Feller (AUT) +1,3115.Filippo Della Vite (ITA) +1,6216.Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,7817.Dominik Raschner (AUT) +1,8118.Linus Strasser (GER) +2,0719.Eduard Hallberg (FIN) +2,2220.Paco Rassat (FRA) +2,2421.Marco Schwarz (AUT) +2,4622.Miha Oserban (SLO) +2,5323.Erik Read (CAN) +2,9724.Jett Seymour (USA) +3,0225.Barnabás Szöllös (ISR) +3,1826.Tormis Laine (EST) +3,3627.Kristoffer Jakobsen (SWE) +4,3328.Joaquim Salarich (ESP) +4,5229.Joaquim Salarich (ESP) +4,5231.Adam Nováček (SVK) +4,7332.Jesper Pohjolainen (FIN) +4,9733.Elvis Opmanis (LAT) +5,3234.Atle Lie McGrath (NOR) +6,1935.Roman Cybelenko (UKR) +7,0036.Artěm Soldatěnko (UKR) +7,0837.Dmytro Šepjuk (UKR) +9,05