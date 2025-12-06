Nemky pokračujú v solídnych výkonoch. Postup si vybojovali aj ďalšie tímy

Hádzanárky Nemecka.
Hádzanárky Nemecka. (Autor: TASR/DPA via AP)
TASR|6. dec 2025 o 23:29
ShareTweet0

Francúzky sú v tretej skupine stopercentné, Argentínčanky zdolali 29:17.

Hádzanárky Čiernej Hory zvíťazili v sobotnom zápase hlavnej fázy MS v Rotterdame nad Srbkami 33:17 a vybojovali si postup do štvrťfinále. Postúpili aj Holanďanky, Nemky a obhajkyne titulu z Francúzska.

Francúzky sú v tretej skupine stopercentné, Argentínčanky zdolali 29:17. Bez straty sú aj Holanďanky, tie zvíťazili nad Poľskom 33:22. V ďalšom zápase si v tretej skupine poradili Tunisanky s Rakúšankami 27:25.

V druhej skupine mali šancu na postup aj Španielky, ale prehrali s Nemeckom 25:29. Nemky tiež nestratili na turnaji ani bod. V ďalšom zápase podľahli Faerské ostrovy Islandu 30:33.

MS v hádzanej žien 2025

II. skupina (Dortmund/Nem.):

Faerské ostrovy - Island 30:33 (14:16)

Španielsko - Nemecko 25:29 (10:13)

Čierna Hora - Srbsko 33:17 (13:9)

III. skupina (Rotterdam/Hol.):

Poľsko - Holandsko 22:33 (11:18)

Argentína - Francúzsko 17:29 (8:14)

Rakúsko - Tunisko 25:27 (12:14)

Prezidentský pohár (o 25.-32. miesto)

I. skupina ('s-Hertogenbosch/Hol.):

Chorvátsko - Uruguaj 34:25 (19:10)

Irán - Paraguaj 20:33 (11:17)

II. skupina ('s-Hertogenbosch/Hol.):

Egypt - Kuba 26:26 (14:12)

Čína - Kazachstan 32:30 (16:15)

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanárky Nemecka.
    Hádzanárky Nemecka.
    Nemky pokračujú v solídnych výkonoch. Postup si vybojovali aj ďalšie tímy
    dnes 23:29
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Nemky pokračujú v solídnych výkonoch. Postup si vybojovali aj ďalšie tímy