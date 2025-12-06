Nemky pokračujú v solídnych výkonoch. Postup si vybojovali aj ďalšie tímy

Hádzanárky Čiernej Hory zvíťazili v sobotnom zápase hlavnej fázy MS v Rotterdame nad Srbkami 33:17 a vybojovali si postup do štvrťfinále. Postúpili aj Holanďanky, Nemky a obhajkyne titulu z Francúzska.
Francúzky sú v tretej skupine stopercentné, Argentínčanky zdolali 29:17. Bez straty sú aj Holanďanky, tie zvíťazili nad Poľskom 33:22. V ďalšom zápase si v tretej skupine poradili Tunisanky s Rakúšankami 27:25.
V druhej skupine mali šancu na postup aj Španielky, ale prehrali s Nemeckom 25:29. Nemky tiež nestratili na turnaji ani bod. V ďalšom zápase podľahli Faerské ostrovy Islandu 30:33.
MS v hádzanej žien 2025
II. skupina (Dortmund/Nem.):
Faerské ostrovy - Island 30:33 (14:16)
Španielsko - Nemecko 25:29 (10:13)
Čierna Hora - Srbsko 33:17 (13:9)
III. skupina (Rotterdam/Hol.):
Poľsko - Holandsko 22:33 (11:18)
Argentína - Francúzsko 17:29 (8:14)
Rakúsko - Tunisko 25:27 (12:14)
Prezidentský pohár (o 25.-32. miesto)
I. skupina ('s-Hertogenbosch/Hol.):
Chorvátsko - Uruguaj 34:25 (19:10)
Irán - Paraguaj 20:33 (11:17)
II. skupina ('s-Hertogenbosch/Hol.):