Američanky si podmanili zámorské finále. V Dolnom Kubíne oslavujú aj Nórky

Parahokej na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne
Parahokej na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne (Autor: Mesto Dolný Kubín)
TASR|31. aug 2025 o 22:23
ShareTweet0

V súboji o bronz zdolali Veľkú Britániu.

DOLNÝ KUBÍN. Majsterkami sveta v parahokeji žien v Dolnom Kubíne sa stali hráčky USA.

Vo finálovom stretnutí zdolali Kanaďanky 7:1, blysla sa najmä šesťbodová Kelsey DiClaudiová. Bronz získali Nórky.

MS v parahokeji žien 2025

Finále:

USA - Kanada 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

Góly: 14. DiClaudiová, 19. Fahertyová (DiClaudiová, Hillová), 20. Benassiová (Doederleinová), 26. DiClaudiová (Doederleinová), 26. DiClaudiová, 41. Herchenroetherová, 44. DiClaudiová (Gallagherová) - 35. Mahová (Clementsová). Strely na bránku: 38:11, rozhodovali: Hutchinsová (USA) – Moleková (SR), Pešková (ČR)

O 3. miesto:

Nórsko – Veľká Británia 6:0 (4:0, 0:0, 2:0)

Góly: 2. Schroederová (Larsenová), 4. Schroederová, 8. Schroederová, 15. Larsenová (Schroederová), 31. Larsenová, 39. Schroederová (Larsenová, Ystebová). Strely na bránku:23:3, rozhodovali: MacKinnonová (CAN) - Bonifaceová (FRA), Fixová (USA)

Individuálne ocenenia

Najlepšia hráčka: Erika Gosneyová (Austrália)

Najužitočnejšia hráčka: Kelsey DiClaudiová (USA)

Najlepšia brankárka: Erika Gosneyová (Austrália)

Najlepšia obrankyňa: Lena Schroederová (Nórsko)

Najlepšia útočníčka: Kelsey DiClaudiová (USA)

Paralympijské

Parahokej na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne
Parahokej na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne
Američanky si podmanili zámorské finále. V Dolnom Kubíne oslavujú aj Nórky
dnes 22:23
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Paralympijské»Američanky si podmanili zámorské finále. V Dolnom Kubíne oslavujú aj Nórky