Slováci splnili svoj cieľ v duatlone. Čorbovej sa súperky báli, Belgičanka sa jej ospravedlnila

Nikola Čorbová. (Autor: TASR - Martin Baumann)
TASR|17. aug 2025 o 07:24
Slovenský tím nastúpil do miešanej štafety v zložení Nikola Čorbová a Ondrej Kubo.

ČCHENG-TU. Slovenská miešaná štafeta duatlonistov Nikola Čorbová, Ondrej Kubo skončila na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu na 10. mieste.

Duatlonisti absolvovali v okolí jazera Sing-long objemy 2 km beh, 6 km cyklistika a 1 km beh. Muži i ženy ich absolvovali každý po dvakrát.

Slováci zvládli trať za 1:23:05 h, o 3:44 min pomalšie ako víťazní Španieli María Varóvá-Zubíriová, Jávier Martín Moráles.

Od štartu sa pohybovali medzi 10. až 15. priečkou. Ich cieľom bolo miesto v prvej desiatke a splnili ho.

„Som rada, že sme skončili v najlepšej desiatke. Musím sa poďakovať Ondrovi, že to doklepol. Ja som sa snažila o čo najlepší výkon.

Na prvom úseku som síce utiekla na bicykli veľkej skupine, potom ich však Belgičanka dotiahla späť a nikto nechcel striedať. Keď som sa súperiek pýtala, prečo nestriedajú, povedali mi, že som na bicykli dobrá a nebudú mi pomáhať.

Potom sa mi belgická súperka ospravedlnila, že mi dotiahla celú skupinu. V druhom kole som sa už pocitovo cítila oveľa lepšie ako v prvom,“ povedala Čorbová pre portál olympic.sk.

Jej štafetovému partnerovi trochu vadilo, že jednotlivé krajiny mohli na štart postaviť aj viac tímov. Preto čiastočne aj taktizovali a jedni mohli pomôcť druhým, rovnako ako je to v profesionálnej cyklistike.

„Celkovo boli preteky náročnejšie, ako by sa zdalo. Bolo potrebné aj rozmýšľať, aby ste sa dostatočne dobre nachystali na štart a potom po prvom úseku nevytuhli pri čakaní na odovzdávku či sa neprehriali.

Svoje úseky som sa snažil začať rýchlo a potom pridávať. Tu sa nedalo ísť inak ako naplno,“ uviedol Kubo.

Miešané štafety: 1. Španielsko (María Varóvá-Zubíriová, Jávier Martín Moráles) 1:19:21 h,... 10. Slovensko (Nikola Čorbová, Ondrej Kubo) +3:44 min

    dnes 07:24
