Reklama na ragby. Nový Zéland vyradil svetové jednotky, domáci Francúzi padli o jediný bod

PARÍŽ. Reprezentanti Nového Zélandu postúpili už do semifinále MS v ragby 2023, keď vo štvrťfinále zdolali svetové jednotky Írov 28:24.

Výborne hrajúci Boffeli však opäť otočil misky váh pre Juhoameričanov v 69. minúte na 19:17. Toto tesné skóre platilo až do posledných troch minút normálnej hracej doby.

Argentínčania však do polčasu znížili rozdiel skóre o šesť bodov. Juhoameričanov vrátili do hry predovšetkým úspešné kopy Emiliana Boffelliho.

Vďaka prvým trom bodom Johnnyho Sextona z trestného kopu v 23. minúte sa Íri prebrali v zápase a do polčasovej prestávky sa išlo za tesného stavu 18:17 pre Nový Zéland.

Írski reprezentanti vstupovali do zápasu ako papierovo lepší tím. Nielen že majú najvyšší počet bodov vo svetovom rebríčku, pred zápasom ťahali sériu 18 víťazstiev v rade od ich poslednej prehry práve proti Novému Zélandu z júla minulého roku.

Írski hráči sa však nevzdávali. Deväť minút pred koncom sa pretlačili do bránkoviska Nového Zélandu, no päťku nedokázali položiť, a tak sa stav 28:24 pre Nový Zéland už nemenil.

Hráči Fidži, ktorí sa dostali do štvrťfinále MS v ragby po druhýkrát v histórii, však vzdorovali Angličanom a 10 minút do konca sa im podarilo vyrovnať na 24:24.

Do polčasovej prestávky odchádzali hráči do šatní za stavu 21:10 pre Európanov a po prestávke zvýšili skóre na 24:10.

Francúzsko - Južná Afrika 28:29 (22:19)

V poslednom štvrťfinálovom stretnutí sa stretli obhajcovia titulu z Južnej Afriky s domácim Francúzskom na takmer vypredanom Stade de France v Paríži.

Do súboja lepšie vstúpili domáci, ktorí vyhrávali 7:0, no do 10. minúty bol stav znovu vyrovnaný. V prvom polčase diváci videli položenie až troch pätiek od každého tímu.

Do polčasovej prestávky by sa tak išlo za vyrovnaného stavu, no vďaka premenenému trestnému kopu v nastavení sa z trojbodového vedenia 22:19 mohli v šatni radovať francúzski reprezentanti.

Po prestávke v 54. minúte Francúzi zvýšili skóre o tri body ďalším trestným kopom na 25:19.

10 minút pred koncom stretnutia však Juhoafričania otočili skóre vďaka položeniu päťky, konverzii a trestnému kopu na 29:25.

V strhujúcej koncovke dokázali domáci ragbisti len znížiť na 28:29 vďaka trestnému kopu.

FOTO: Momentky zo zápasu Francúzsko - Južná Afrika na MS v ragby 2023