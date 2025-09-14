Skvelý výkon Česka, zdolalo rebríčkovo vyššie postavené Srbsko 3:0. Veľký obrat Argentíny

Momentka zo zápasu Fínsko - Argentína na MS vo volejbale 2025. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. sep 2025 o 13:38
Úradujúci olympijskí víťazi z Francúzska splnili úlohu favorita a zdolali Kórejčanov.

MANILA. Volejbalisti Česka zdolali rebríčkovo vyššie postavené Srbsko 3:0 v nedeľňajšom úvodnom stretnutí H-skupiny na majstrovstvách sveta na Filipínach.

Oveľa vyrovnanejší bol prvý duel C-skupiny, v ktorom favorizovaní Argentínčania otočili nepriaznivý stav 0:2 na 3:2 proti Fínom.

Francúzi, úradujúci olympijskí víťazi, splnili úlohu favorita, keď Kórejčanov zdolali hladko 3:0 v C-skupine, pričom všetky sety ovládli vysokým rozdielom.

Do svetového šampionátu vstúpili víťazne aj hráči Egypta, keď zdolali Irán 3:1 v zápase A-skupiny.

V súboji susedov v svetovom rebríčku v rámci F-skupiny si Belgičania poradili s Ukrajincami 3:0.

MS mužov na Filipínach - výsledky:

A-skupina:

Irán - Egypt 1:3 (-17, 16, -23, -20)

C-skupina:

Argentína - Fínsko 3:2 (-19, -18, 22, 22, 11)

Francúzsko - Kórejská rep. 3:0 (12, 18, 16)

F-skupina:

Ukrajina - Belgicko 0:3 (-16, -17, -22)

H-skupina:

Srbsko - Česko 0:3 (-22, -23, -20)

Volejbal

