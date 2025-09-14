Skvelý výkon Česka, zdolalo rebríčkovo vyššie postavené Srbsko 3:0. Veľký obrat Argentíny

MANILA. Volejbalisti Česka zdolali rebríčkovo vyššie postavené Srbsko 3:0 v nedeľňajšom úvodnom stretnutí H-skupiny na majstrovstvách sveta na Filipínach.
Oveľa vyrovnanejší bol prvý duel C-skupiny, v ktorom favorizovaní Argentínčania otočili nepriaznivý stav 0:2 na 3:2 proti Fínom.
Francúzi, úradujúci olympijskí víťazi, splnili úlohu favorita, keď Kórejčanov zdolali hladko 3:0 v C-skupine, pričom všetky sety ovládli vysokým rozdielom.
Do svetového šampionátu vstúpili víťazne aj hráči Egypta, keď zdolali Irán 3:1 v zápase A-skupiny.
V súboji susedov v svetovom rebríčku v rámci F-skupiny si Belgičania poradili s Ukrajincami 3:0.
MS mužov na Filipínach - výsledky:
A-skupina:
Irán - Egypt 1:3 (-17, 16, -23, -20)
C-skupina:
Argentína - Fínsko 3:2 (-19, -18, 22, 22, 11)
Francúzsko - Kórejská rep. 3:0 (12, 18, 16)
F-skupina:
Ukrajina - Belgicko 0:3 (-16, -17, -22)
H-skupina: