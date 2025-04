Azerbajdžan získal v záverečný deň trikrát zlato, titul majstra Európy oslavuje aj mladý Maďar

ŠAMORÍN. Záverečný deň majstrovstiev Európy zápasníkov v Šamoríne priniesol zisk troch zlatých medailí pre Azerbajdžan v súťažiach grécko-rímskeho štýlu.

Získali ich Nihat Zahid Mammadli (do 60 kg), Hasrat Džafarov (do 67 kg) a Gurban Gurbanov (do 82 kg).

Z titulu majstra Európy sa tešili aj iba 19-ročný Maďar Levente Lévai vo váhe do 72 kg a Bulhar Kiril Milov v kategórii do 97 kg.