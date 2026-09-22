    Jeden z dvojice Slovákov skončil v elitnej dvadsiatke. Majstrom sveta sa stal Španiel

    Slovenský cyklista Timotej Michalík počas časovky na MS 2026.
    Slovenský cyklista Timotej Michalík počas časovky na MS 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    TASR|22. sep 2026 o 21:03
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    Striebro si vybojoval Belgičan a pódium doplnil Dán.

    MS v cyklistike 2026

    Výsledky - časovka juniorov (Montreal - Montreal, 20,3 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    ESP

    Benjamin Noval

    25:17,35 min

    2.

    BEL

    Vic de Smet

    + 6,35 s

    3.

    DNK

    Malthe Risbjerg

    + 16,97 s

    19.

    SVK

    Timotej Michalík

    + 1:08,63 min

    48.

    SVK

    Milan Húsenica

    + 2:29,35 min

    Slovenský reprezentant Timotej Michalík obsadil na MS v cestnej cyklistike v individuálnej časovke juniorov 19. miesto.

    Na rovnakej 20,3 km dlhej trati, ktorú absolvovali v pondelok ženy U23, stratil na nového majstra sveta Benjamina Novala zo Španielska 1:08,63 minúty.

    Jeho krajan Milan Húsenica skončil v Montreale na 48. priečke (+2:29 min).

    Striebro si vybojoval Belgičan Vic de Smet, ktorý na mladý talent Ineosu Grenadiers stratil 6,35 s. Pódium doplnil Dán Malthe Risbjerg (+16,97 s).

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenský cyklista Timotej Michalík počas časovky na MS 2026.
    Slovenský cyklista Timotej Michalík počas časovky na MS 2026.
    Jeden z dvojice Slovákov skončil v elitnej dvadsiatke. Majstrom sveta sa stal Španiel
    ut 21:031
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