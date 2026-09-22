Jeden z dvojice Slovákov skončil v elitnej dvadsiatke. Majstrom sveta sa stal Španiel

MS v cyklistike 2026
Výsledky - časovka juniorov (Montreal - Montreal, 20,3 km):
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Krajina
Meno
Čas
1.
Benjamin Noval
25:17,35 min
2.
Vic de Smet
+ 6,35 s
3.
Malthe Risbjerg
+ 16,97 s
19.
Timotej Michalík
+ 1:08,63 min
48.
Milan Húsenica
+ 2:29,35 min
Slovenský reprezentant Timotej Michalík obsadil na MS v cestnej cyklistike v individuálnej časovke juniorov 19. miesto.
Na rovnakej 20,3 km dlhej trati, ktorú absolvovali v pondelok ženy U23, stratil na nového majstra sveta Benjamina Novala zo Španielska 1:08,63 minúty.
Jeho krajan Milan Húsenica skončil v Montreale na 48. priečke (+2:29 min).
Striebro si vybojoval Belgičan Vic de Smet, ktorý na mladý talent Ineosu Grenadiers stratil 6,35 s. Pódium doplnil Dán Malthe Risbjerg (+16,97 s).