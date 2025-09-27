Šláger kola ovládol LG Bratislava, v Nitre dokázal vyhrať o dva góly. Obhajca zo Skalice jasne uspel

Hokejbalová extraliga. (Autor: facebook LG Bratislava)
TASR|27. sep 2025 o 16:39
Zápasy Pruské - Košice a Považská Bystrica - Ružinov odložili.

BRATISLAVA. Hokejbalisti úradujúceho majstra zo Skalice si v novom ročníku extraligy pripísali druhé víťazstvo.

V sobotňajšom 3. kole uspeli na pôde Nitrianskych Rytierov hladko 9:3. V šlágri kola zvíťazila LG Bratislava na ihrisku Jets Nitra 7:5.

SHbE muži 3. kolo:

HBK Nitrianski Rytieri - HBC H+H Skalica 3:9 (2:4, 0:2, 1:3)

Góly: Horvát, Revaj, Príbela - Kaluža, Rajčák a Martinusík po 2, Marek, Mikula, Lukačovič

HMHK bauska. Vranov nad Topľou - HK IMS-EAST Popradskí Piráti 5:6 pp a sn (0:3, 2:1, 3:1 - 0:0, 0:1)

Góly: Parnica, Oščipovský, Cifranič, Šiňanský, Štefaňák - Dvořák, Teplický, Mitra, Olejník, Miškovič, rozh. nájazd Pitoňák

Jets Nitra - LG Bratislava 5:7 (0:0, 3:3, 2:4)

Góly: Tomečko 2, Jankovič, Bachratý, Gubo - Badalov 3, Klema, Fumač, Müller, Mi. Šalka

Tabuľka hokejbalovej extraligy

1. LG Bratislava 3 3 0 0 0 0 0 19:12 9

2. Skalica 3 2 0 0 0 0 1 18:11 7

3. Košice 2 1 0 0 0 1 0 8:6 4

4. Jets Nitra 2 1 0 0 1 0 0 11:10 3

5. Vranov nad Topľou 2 0 1 0 0 0 1 10:10 3

6. Pruské 2 1 0 0 1 0 0 9:10 3

7. Považská Bystrica 2 1 0 0 1 0 0 7:8 3

8. Ružinov 2 0 0 1 1 0 0 9:11 2

9. Poprad 3 0 0 1 2 0 0 9:13 2

10. Nitrianski Rytieri 3 0 0 0 3 0 0 9:18 0

Hokejbal

    dnes 16:39
