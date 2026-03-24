Bratislavčania získali trofej za základnú časť. Známy je aj tím na druhom mieste

Hokejbalisti LG Corwin Bratislava sa jedno kolo pred koncom základnej časti stali jej víťazmi. Bratislavčania uspeli v oboch zápasoch uplynulého dvojkola a na čele tabuľky majú osembodový náskok.
Považská Bystrica skončí s určitosťou na druhom mieste a vo štvrťfinále sa stretne s Pruským. O zvyšných dvojiciach a o postupujúcich do play off sa rozhodne o týždeň.
Hokejbalová extraliga - 16. a 17. kolo
16. kolo
Nitrianski Rytieri – HBC Cesty Košice 10:4 (4:1, 6:1, 0:2)
Góly: Tábi 3, T. Štefanka 2, Tulaev, Gugh, Gregor, I. Gajdoš, König – Šechný 2, Cerjan, Džadžovský
ŠK 98 Pruské – Leaders Ružinov 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Góly: Cíbik, Blažej, Tichý, Jakubík, Rexa
PROTEF Považská Bystrica – HK IMS-East Popradskí Piráti 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Góly: Hryzák 3, Straka, Piják – Olejník, Kromka, Gríger
HBK H+H Skalica – Jets Nitra 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Góly: Holaza, Zelenka, Martinusík – Zummer, Kolenčík
LG CORWIN Bratislava – HMHK Vranov nad Topľou 9:0 (2:0, 2:0, 5:0)
Góly: Lipiansky 2, Ž. Polák, Daubner, Klema, Benko, Mi. Šalka, Ma. Šalka, Krčmár
17. kolo:
HBK Nitrianski Rytieri – HMHK Vranov nad Topľou 6:4 (2:2, 2:0, 2:2)
Góly: Sobotka 2, Ivančík, König, I. Gajdoš, Tábi – Štefan 2, Dudurič, Štefaňák
Leaders Ružinov – HK IMS-East Popradskí Piráti 6:2 (2:1, 4:0, 0:1)
Góly: Bombara 2, Bajzík, Pisarovič, Weber, Válek – F. Šaling, P. Mitra
PROTEF Považská Bystrica – H+H Skalica 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Góly: Hryzák 3, Lipták, Greguš – Fraňo, Krýdl, Holaza
ŠK 98 Pruské – Jets Nitra 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Góly: Maděra – Kolenčík, Gubo
LG CORWIN Bratislava – HBC Cesty Košice 7:2 (1:0,4:0,2:2)
Góly: Klema a Lipiansky po 2, Ma. Šalka, Bilik, Badalov – Hogh, Šechný
Tabuľka hokejbalovej extraligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Body
Skóre
1.
LG Bratislava
17
15
0
0
2
86:40
45
2.
Považská Bystrica
17
11
1
2
3
70:54
37
3.
Skalica
17
10
1
1
5
86:48
33
4.
Poprad
17
10
1
0
6
86:58
32
5.
Jets Nitra
17
6
3
2
6
63:58
26
6.
Ružinov
17
7
2
1
7
57:54
26
7.
Pruské
17
6
1
1
9
58:67
21
8.
Vranov nad Topľou
17
4
2
1
10
64:90
17
9.
Nitrianski Rytieri
17
4
0
2
11
53:82
14
10.
Košice
17
1
0
1
15
31:103
4