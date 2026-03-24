Bratislavčania získali trofej za základnú časť. Známy je aj tím na druhom mieste

Momentka z hokejbalu LG Bratislava - Ružinov. (Autor: Michal Runák)
TASR|24. mar 2026 o 17:07
Hokejbalisti LG Corwin Bratislava sa jedno kolo pred koncom základnej časti stali jej víťazmi. Bratislavčania uspeli v oboch zápasoch uplynulého dvojkola a na čele tabuľky majú osembodový náskok.

Považská Bystrica skončí s určitosťou na druhom mieste a vo štvrťfinále sa stretne s Pruským. O zvyšných dvojiciach a o postupujúcich do play off sa rozhodne o týždeň.

Hokejbalová extraliga - 16. a 17. kolo

16. kolo

Nitrianski Rytieri – HBC Cesty Košice 10:4 (4:1, 6:1, 0:2)

Góly: Tábi 3, T. Štefanka 2, Tulaev, Gugh, Gregor, I. Gajdoš, König – Šechný 2, Cerjan, Džadžovský

ŠK 98 Pruské – Leaders Ružinov 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Góly: Cíbik, Blažej, Tichý, Jakubík, Rexa

PROTEF Považská Bystrica – HK IMS-East Popradskí Piráti 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Góly: Hryzák 3, Straka, Piják – Olejník, Kromka, Gríger

HBK H+H Skalica – Jets Nitra 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Góly: Holaza, Zelenka, Martinusík – Zummer, Kolenčík

LG CORWIN Bratislava – HMHK Vranov nad Topľou 9:0 (2:0, 2:0, 5:0)

Góly: Lipiansky 2, Ž. Polák, Daubner, Klema, Benko, Mi. Šalka, Ma. Šalka, Krčmár

17. kolo:

HBK Nitrianski Rytieri – HMHK Vranov nad Topľou 6:4 (2:2, 2:0, 2:2)

Góly: Sobotka 2, Ivančík, König, I. Gajdoš, Tábi – Štefan 2, Dudurič, Štefaňák

Leaders Ružinov – HK IMS-East Popradskí Piráti 6:2 (2:1, 4:0, 0:1)

Góly: Bombara 2, Bajzík, Pisarovič, Weber, Válek – F. Šaling, P. Mitra

PROTEF Považská Bystrica – H+H Skalica 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Góly: Hryzák 3, Lipták, Greguš – Fraňo, Krýdl, Holaza

ŠK 98 Pruské – Jets Nitra 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Góly: Maděra – Kolenčík, Gubo

LG CORWIN Bratislava – HBC Cesty Košice 7:2 (1:0,4:0,2:2)

Góly: Klema a Lipiansky po 2, Ma. Šalka, Bilik, Badalov – Hogh, Šechný

Tabuľka hokejbalovej extraligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Body

Skóre

1.

LG Bratislava

17

15

0

0

2

86:40

45

2.

Považská Bystrica

17

11

1

2

3

70:54

37

3.

Skalica

17

10

1

1

5

86:48

33

4.

Poprad

17

10

1

0

6

86:58

32

5.

Jets Nitra

17

6

3

2

6

63:58

26

6.

Ružinov

17

7

2

1

7

57:54

26

7.

Pruské

17

6

1

1

9

58:67

21

8.

Vranov nad Topľou

17

4

2

1

10

64:90

17

9.

Nitrianski Rytieri

17

4

0

2

11

53:82

14

10.

Košice

17

1

0

1

15

31:103

4

