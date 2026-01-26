Slovensku pomohol k viacerým úspechom. Zomrel najlepší brankár z MS

V pondelok ráno nás opäť zasiahla smutná správa. Vo veku 52 rokov zomrel Martin Lohnický, niekdajší brankár HKL-MJM Petržalka a LG Doprastav Bratislava.
S LG získal všetky podstatné trofeje. Reprezentačnú kariéru odštartoval v roku 1997 zlatom na majstrovstvách Európy. O rok neskôr získal titul vicemajstra sveta, zároveň bol vyhlásený za najlepšieho brankára MS 1998, na MS 1999 sa tešil zo zlata a na MS 2001 sa s najcennejším dresom rozlúčil bronzom.
V roku 2000 zvíťazil s LG Doprastav Bratislava v Pohári európskych majstrov a s týmto klubom má aj titul majstra Slovenska. V roku 2022 získal titul majstra sveta s reprezentačným výberom Slovenska na MS v kategórii Masters.
Je tiež členom Siene slávy SHbÚ i ISBHF - International Street & Ball Hockey Federation.