Slovákov čakajú na svetovom šampionáte nároční súperi. Ženy na úvod vo veľkom derby

Slovenskí hokejbalisti odohrajú svoj úvodný zápas na MS v Ostrave (od 20. do 28. júna) proti Švajčiarsku. V základnej skupine ich potom ešte čakajú výbery USA, Kanady, Česka a Fínska.
Na svetovom šampionáte sa po dlhom čase nepredstavia výbery Grécka, Talianska, Veľkej Británie a ani Haiti. V B-skupine sa však po niekoľkoročnej pauze predstavia výbery Nemecka, Indie a Rakúska.
V elitnej A-skupine tak na Slovákov čaká päť zápasov s mimoriadne kvalitnými súpermi. „Problém v tom nevidím. Chalani si na začiatku nastavia vysoké tempo, každý zápas bude extrémne ťažký a myslím si, že nám to skôr bude vyhovovať, ako keby sme mali hrať zápasy s outsidermi.
Pôjde o to, aby sa nikto nezranil a verím, že sa takto dobre nastavíme na štvrťfinále, ktoré rozhodne o úspechu a neúspechu,“ povedal pre TASR reprezentačný tréner Milan Rampáček.
V Slovenskej extralige momentálne prebieha play off, po jej skončení bude známa nominácia na turnaj. „Ja už mám v hlave nomináciu na 90 percent, rysuje sa veľmi kvalitný výber a nebojím sa toho. Ale musíme zvládnuť najmä úvod turnaja,“ dodal Rampáček.
Slováci ukončia základnú časť proti Fínom. Do vyraďovačky postúpi všetkých šesť tímov z A-skupiny a dva najlepšie tímy z výkonnostne slabšej B-skupiny.
Ženský turnaj sa odohrá v jednej šesťčlennej skupine. Všetky tímy sa stretnú systémom každý s každým. Po základnej časti nasleduje semifinále prvý proti štvrtému a druhý tím proti tretiemu, zvyšné tímy si zahrajú zápas o 5. miesto.
Program MS mužov
Skupina A
Sobota 20. júna
12:00 Švajčiarsko - Slovensko
Nedeľa 21. júna
13:00 Slovensko - USA
Pondelok 22. júna
15:15 Kanada - Slovensko
Utorok 23. júna
18:15 Česko - Slovensko
Streda 24. júna
20:00 Slovensko - Fínsko
Piatok 26. júna
08:00 Štvrťfinále 1
10:15 Štvrťfinále 2
12:45 Štvrťfinále 3
17:45 Štvrťfinále 4
Sobota 27. júna
09:15 O 5. miesto
12:00 Semifinále 1
14:30 Semifinále 2
Nedeľa 28. júna
12:15 O bronz
15:15 Finále
Program MS žien
Sobota 20. júna
17:30 Česko - Slovensko
Nedeľa 21. júna
10:45 Slovensko - Veľká Británia
Pondelok 22. júna
10:45 Slovensko - Kanada
Streda 24. júna
11:15 Švajčiarsko - Slovensko
Štvrtok 25. júna
20:30 USA - Slovensko
Piatok 26. júna
12:30 O 5. miesto
15:15 Semifinále 1
20:15 Semifinále 2
Sobota 27. júna
17:00 O bronz
19:30 Finále