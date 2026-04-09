Slovákov čakajú na svetovom šampionáte nároční súperi. Ženy na úvod vo veľkom derby

Slovenskí reprezentanti na MS v hokejbale 2024. (Autor: Michal Runák/Hokejbal.sk)
TASR|9. apr 2026 o 10:49
Do vyraďovačky postúpi všetkých šesť tímov z A-skupiny.

Slovenskí hokejbalisti odohrajú svoj úvodný zápas na MS v Ostrave (od 20. do 28. júna) proti Švajčiarsku. V základnej skupine ich potom ešte čakajú výbery USA, Kanady, Česka a Fínska.

Na svetovom šampionáte sa po dlhom čase nepredstavia výbery Grécka, Talianska, Veľkej Británie a ani Haiti. V B-skupine sa však po niekoľkoročnej pauze predstavia výbery Nemecka, Indie a Rakúska.

V elitnej A-skupine tak na Slovákov čaká päť zápasov s mimoriadne kvalitnými súpermi. „Problém v tom nevidím. Chalani si na začiatku nastavia vysoké tempo, každý zápas bude extrémne ťažký a myslím si, že nám to skôr bude vyhovovať, ako keby sme mali hrať zápasy s outsidermi.

Pôjde o to, aby sa nikto nezranil a verím, že sa takto dobre nastavíme na štvrťfinále, ktoré rozhodne o úspechu a neúspechu,“ povedal pre TASR reprezentačný tréner Milan Rampáček.

V Slovenskej extralige momentálne prebieha play off, po jej skončení bude známa nominácia na turnaj. „Ja už mám v hlave nomináciu na 90 percent, rysuje sa veľmi kvalitný výber a nebojím sa toho. Ale musíme zvládnuť najmä úvod turnaja,“ dodal Rampáček.

Slováci ukončia základnú časť proti Fínom. Do vyraďovačky postúpi všetkých šesť tímov z A-skupiny a dva najlepšie tímy z výkonnostne slabšej B-skupiny.

Ženský turnaj sa odohrá v jednej šesťčlennej skupine. Všetky tímy sa stretnú systémom každý s každým. Po základnej časti nasleduje semifinále prvý proti štvrtému a druhý tím proti tretiemu, zvyšné tímy si zahrajú zápas o 5. miesto.

Program MS mužov

Skupina A

Sobota 20. júna

12:00 Švajčiarsko - Slovensko

Nedeľa 21. júna

13:00 Slovensko - USA

Pondelok 22. júna

15:15 Kanada - Slovensko

Utorok 23. júna

18:15 Česko - Slovensko

Streda 24. júna

20:00 Slovensko - Fínsko

Piatok 26. júna

08:00 Štvrťfinále 1

10:15 Štvrťfinále 2

12:45 Štvrťfinále 3

17:45 Štvrťfinále 4

Sobota 27. júna

09:15 O 5. miesto

12:00 Semifinále 1

14:30 Semifinále 2

Nedeľa 28. júna

12:15 O bronz

15:15 Finále

Program MS žien

Sobota 20. júna

17:30 Česko - Slovensko

Nedeľa 21. júna

10:45 Slovensko - Veľká Británia

Pondelok 22. júna

10:45 Slovensko - Kanada

Streda 24. júna

11:15 Švajčiarsko - Slovensko

Štvrtok 25. júna

20:30 USA - Slovensko

Piatok 26. júna

12:30 O 5. miesto

15:15 Semifinále 1

20:15 Semifinále 2

Sobota 27. júna

17:00 O bronz

19:30 Finále

