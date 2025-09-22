Ružinov bodoval po prvýkrát, porazil obhajcu po nájazdoch. Vyhrala aj Považská Bystrica

2. kolo hokejbalovej extraligy.
2. kolo hokejbalovej extraligy.
TASR|22. sep 2025 o 07:43
Vicemajster uspel na ihrisku Nitrianskych Rytierov 4:3.

BRATISLAVA. Hokejbalisti Ružinova si v 2. kole TIPOS Slovenskej hokejbalovej extraligy poradili doma s obhajcom titulu zo Skalice 6:5 po nájazdoch a pripísali si prvé dva body v sezóne.

Prvé víťazstvo zaznamenal aj vicemajster z Považskej Bystrice, na ihrisku Nitrianskych Rytierov uspel 4:3.

TIPOS Slovenská hokejbalová extraliga - 2. kolo:

Nitrianski Rytieri – PROTEF Považská Bystrica 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Góly: Blickling, Revaj, Daniš – Hryzák 2, Greguš, Piják

Leaders Ružinov – H+H Skalica 6:5 pp a sn (2:3, 1:1, 2:1 - 0:0, 1:0)

Góly: Korman 2, Bombara, Behúl, Černák, rozh. nájazd Weber – Kaluža 2, Mikula, Krýdl, Martinusík

Popradskí Piráti – HBC CESTY Košice 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Góly: Gríger – Longauer, Jenčuš, Tóth, Pivarník

LG Bratislava – ŠK 98 Pruské 7:4 (4:1, 2:1, 1:2)

Góly: Fumač, Dubeň, Klema, Badalov, Ž. Polák, Daubner, Ma. Šalka – Blažej 2, Kudla, Prna

TIPOS Slovenská hokejbalová extraliga

1. LG Bratislava 2 2 0 0 0 12:7 6

2. Košice 2 1 0 1 0 8:6 4

3. Skalica 2 1 0 1 0 9:8 4

4. Jets Nitra 1 1 0 0 0 6:3 3

5. Pruské 2 1 0 0 1 9:10 3

6. P. Bystrica 2 1 0 0 1 7:8 3

7. Vranov nad Topľou 1 0 1 0 0 5:4 2

8. Ružinov 2 0 1 0 1 9:11 2

9. Nitrianski Rytieri 2 0 0 0 2 6:9 0

10. Popradskí Piráti 2 0 0 0 2 3:8 0

Hokejbal

