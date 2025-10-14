Slovenský volejbal smúti. Zomrel významný tréner a funkcionár Michal Kudla

BRATISLAVA. Vo veku 70 rokov v nedeľu zomrel známy tréner, funkcionár a propagátor volejbalu Michal Kudla. Referuje o tom oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).
„Michal Kudla bol neodmysliteľne spätý s prešovským a svidníckym volejbalom. Takmer tri desaťročia pôsobil v metropole Šariša ako tréner, pedagóg i organizátor, ktorý svojou prácou a nadšením formoval generácie mladých volejbalistov,“ uviedla SVF.
Po štúdiu na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venoval trénerskému smeru pod vedením olympionika Bohuša Goliana, začal svoju trénerskú dráhu vo Svidníku. V roku 1978 prišiel do Prešova, kde prevzal mládežnícke družstvá po profesorovi Košťálikovi a pokračoval v budovaní silnej volejbalovej základne.
Ako tréner mládeže dosiahol jedinečné úspechy – jeho zverenci pravidelne získavali medaily z majstrovstiev Slovenska, mnohí z nich sa stali oporami extraligových tímov aj reprezentácie. Kudlov rukopis niesli aj veľké úspechy prešovského volejbalu – v sezóne 2004/2005 sa VK PU Prešov stal majstrom Slovenska, čo považoval za splnenie svojej veľkej trénerskej túžby.
Okrem trénerskej práce sa významne podieľal aj na organizácii vrcholných volejbalových podujatí a prispel k práci slovenskej juniorskej reprezentácie.
Od roku 2008 pôsobil ako športový riaditeľ VK Slávia Svidník, kde pomohol naštartovať volejbalový boom – Svidník získal viacero extraligových medailí a stal sa dôležitým centrom mládežníckeho volejbalu.
„Michal Kudla bol človek nesmierne pracovitý, pokorný a oddaný svojej profesii. Veril, že úspech volejbalu stojí na výchove mládeže a túto myšlienku pretavil do reality v Prešove i Svidníku. Jeho zverenci a kolegovia naňho spomínajú ako na trénera, ktorý dokázal nielen učiť volejbal, ale aj formovať charaktery mladých ľudí,“ konštatuje SVF.
Posledná rozlúčka s Michalom Kudlom sa uskutoční v stredu 15. októbra 2025 od 12.00 h v Dome smútku v prešovskom Solivare.