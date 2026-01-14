Volejbalistky Slovana triumfovali v odvete, no nepostúpili. Derby rozhodol až zlatý set

Niké Slovenský pohár - odveta semifinále:
Slovan Bratislava - Slávia Bratislava 3:1 (10, 24, -27, 22), 13:15 v zlatom sete
112 minút, rozhodovali: Čuntala a Tiršel, 240 divákov
/prvý zápas: 1:3, postúpila Slávia EUBA/
Volejbalistky Kooperativa Slávia EUBA sa prebojovali do finále Niké Slovenského pohára žien.
V stredajšej semifinálovej odvete síce prehrali na palubovke VK Slovan Bratislava 1:3, ale v zlatom sete uspeli po veľkej dráme 15:13 a tešili sa z postupu. V prvom vzájomnom stretnutí zvíťazili 3:1.
Niké Superfinále Slovenského pohára sa uskutoční 8. februára v Leviciach. Slávia v boji o trofej Štefana Pipu narazí na hráčky VA UNIZA Žilina, ktoré v semifinále prešli cez VK Pirane Brusno (3:0, 3:0).