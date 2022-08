Slovenky nenadviazali na posledný zápas, v príprave prehrali s Češkami

/zdroj: svf.sk/

Michal Mašek, tréner Slovenska: „Po ťažkom piatkovom zápase s Maďarkami, v ktorom sme išli „na krv“, sme proti Češkám odohrali vlažné stretnutie. Od začiatku duelu sme hrali mäkko a v momentoch, keď sme mali pritvrdiť, sa to nestalo. So súperom sme držali v sete vyrovnaný stav do osemnásteho bodu a potom nám Češky ušli. Rozobrali sme si to a musíme sa z toho poučiť do zápasu, ktorý nás čaká o týždeň v sobotu. To je teraz pre nás najdôležitejšie, aby sme vstúpili do kvalifikácie čo najlepšie.“