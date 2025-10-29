Slovenským klubom sa nedarilo. V európskej súťaži si lepšiu pozíciu vypracoval Slovan

Žilina uhrala len jeden set.

ŽILINA. Volejbalistky Slovana Bratislava prehrali na palubovke španielskeho družstva Fundacion Unicaja Andalucia 2:3 v úvodnom zápase 1. kola Challenge cupu.

Odveta je na programe v stredu 5. novembra v Bratislave. Víťaz tohto dvojzápasu nastúpi v ďalšom kole proti víťazovi súboja medzi Prostějovom a Dynamom Apeldoorn. V prvom zápase triumfoval český tím 3:2.

V úvodnom zápase neuspeli ani volejbalistky VA Uniza Žilina, ktoré prehrali s dánskym družstvom Holte IF 1:3.

Odveta je na programe v utorok 4. novembra na palubovke Holte. Víťaz tohto dvojzápasu sa v ďalšom kole stretne s UVC Graz.

Challenge Cup, 1. kolo

Fundacion Unicaja Andalucia – VK Slovan Bratislava 3:2 (-21, 22, -22, 13, 13)

VA Uniza Žilina – Holte IF 1:3 (23, -22, -24, -23)

