Prešov zvládol odvetu a je v semifinále. Komárno nepripravila o postup ani prehra

Hráči Prešova počas zápasu volejbalovej Niké extraligy mužov.
Hráči Prešova počas zápasu volejbalovej Niké extraligy mužov. (Autor: TASR)
TASR|26. nov 2025 o 20:21
V prvom zápase totižto vyhralo hladko 3:0.

Volejbalisti VK MIRAD UNIPO Prešov a RIEKER UJS Komárno sa prebojovali do semifinále Slovenského pohára. Prešovčania si postup zaistili vo štvrťfinálovej odvete, keď zvíťazili nad HIT MTF Trnava 3:1 na sety.

V prvom stretnutí prehrali na palubovke súpera 2:3. Hráči Komárna si mohli dovoliť v stredu aj prehru 2:3 s domácim TJ Spartak Myjava, v prvom zápase totiž vyhrali doma hladko 3:0.

Slovenský pohár - štvrťfinále (odvety):

VK MIRAD UNIPO Prešov - HIT MTF Trnava 3:1 (22, 21, -21, 17)

106 minút, rozhodovali: Höger, Smolko, 180 divákov

/prvý zápas: 2:3, postúpil Prešov/

TJ Spartak Myjava - RIEKER UJS Komárno 3:2 (-16, -22, 13, 19, 13)

111 minút, rozhodovali: Malík, Tiršel, 180 divákov

/prvý zápas: 0:3, postúpilo Komárno/

