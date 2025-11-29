Bratislavské tímy potvrdili úlohu favorita, hladko zvíťazila aj Žilina

Radosť hráčok Žiliny (Autor: TASR)
TASR|29. nov 2025 o 22:02
Lídrom súťaže je Slovan.

BRATISLAVA. Volejbalistky VK Slovan Bratislava zdolali v sobotnom zápase 8. kola Niké extraligy posledný ŠK ELBA Prešov 3:0.

Okrem lídra súťaže sa z jednoznačného víťazstva tešila aj bratislavská Slávia, ktorá vyhrala na palubovke Brusna rovnako 3:0. Tretia Žilina zvíťazila v Trnave taktiež bez straty setu.

Niké extraliga žien - 8. kolo:

VK Pirane Brusno - Kooperativa Slávia EUBA 0:3 (-18, -16, -12)

81 minút, rozhodovali: Hrčka a Andrejčák, 250 divákov

ŠK ELBA Prešov - VK Slovan Bratislava 0:3 (-9, -17, -16)

63 minút, rozhodovali: Smolko a Soták, 70 divákov

HIT UCM Trnava - VA UNIZA Žilina 0:3 (-23, -18, -19)

83 minúť, rozhodovali: Viktoríni-Lisá a Pivarček, 125 divákov.

Tabuľka Niké extraligy žien vo volejbale

