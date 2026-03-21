Volejbalisti Slovana vstúpia do play-off ako lídri. V šlágri zdolal Komárno

Zľava Lukáš Smolej (Komárno), Peter Mlynarčík a Patrik Marjov (obaja VK Slovan) (Autor: TASR)
TASR|21. mar 2026 o 22:55
Slovan vo štvrťfinále vyzve Trnavu.

Volejbalisti VK Slovan Bratislava zvíťazili v šlágri záverečného kola základnej časti Niké extraligy nad Komárnom 3:1.

Sobotný duel bol zároveň súbojom o prvé miesto a rozhodol aj o konečnom zložení dvojíc pre štvrťfinále play-off.

Slovan si víťazstvom zaručil sériu proti poslednej Trnave a Komárno sa postaví proti Prešovu.

Už pred posledným kolom dlhodobej časti bolo jasné zloženie zvyšných dvoch dvojíc. Tretia Nitra vyzve šiesty ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica a Myjava zabojuje proti Svidníku.

Niké Extraliga - záverečné 21. kolo základnej časti:

VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno 3:1 (20, -22, 17, 19)

110 minút, rozhodovali: Svorenčík a Viktoríni-Lisá, 550 divákov.

VK MIRAD UNIPO Prešov - HIT MTF Trnava 3:0 (20, 12, 16)

74 minút, rozhodovali: Smolko a Höger, 180 divákov.

VK Slávia SPU Nitra - TJ Spartak Myjava 3:2 (-24, 23, 13, -25, x)

148 minút, rozhodovali: Malík a Schimpl, 180 divákov.

Dvojice pre štvrťfinále play-off:

VK Slovan Bratislava - HIT MTF Trnava

RIEKER UJS Komárno - VK MIRAD UNIPO Prešov

VK Slávia SPU Nitra - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica

TJ Spartak Myjava - TJ Slávia Svidník

Tabuľka Niké extraligy mužov vo volejbale

Volejbal

    Abby Beth Brewsterová (Slovan)
