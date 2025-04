Veľmi dlho sa budú pýtať, čo sa tam stalo. Finálovú sériu zlomil tretí zápas

BRATISLAVA. Volejbalisti VKP FTVŠ UK Bratislava získali už trinásty titul majstrov Slovenska a potvrdili historickú dominanciu v najvyššej súťaži. Po vlaňajšej finálovej prehre tento raz Komárno zdolali v sérii 4:1, pričom aktéri z oboch táborov sa zhodli, že rozhodol tretí duel na ihrisku Rieker UJS. Tímy doň vstupovali za nerozhodného stavu 1:1. Hráči VKP ako víťazi základnej časti otvorili sériu tesným domácim triumfom 3:2 na sety, no o deň neskôr prehrali v Gopass aréne 0:3 a na koni boli volejbalisti z južného Slovenska. To sa prejavilo aj v prvom súboji v Komárne, kde domáci viedli už 2:0 na sety.

„Ten zápas v Komárne bol pre nich rozohraný na 3:0 a my by sme sa z toho ťažko spamätávali. Po prvých dvoch dueloch sme na tom neboli najlepšie, v treťom takisto. Boli sme pod obrovským tlakom výborne hrajúceho Komárna,“ priznal pre TASR kapitán VKP Juraj Zaťko. V treťom sete tretieho duelu však prišiel obrat, hráči VKP sa dostali do šesťbodového vedenia, vyhrali ho 25:21 a v ďalšom priebehu finálovej série nestratili už ani jeden set. „Ani si neviem poriadne vysvetliť, ako sme to zvládli, ale našťastie sa nám to podarilo zlomiť. Jednoducho sme pokračovali v našej hre a vedeli sme, že musí prísť tá zmena v hre Komárna. Prišla a odvtedy to už bolo naklonené na našu stranu,“ pokračoval kapitán, pre ktorého to bol už štvrtý titul majstra Slovenska. VIDEO: Tréner Komárna F. Ogurčák

Vlani VKP prehralo vo finále s Komárnom v siedmich zápasoch, no tridsaťsedemročný skúsený nahrávač vtedy do play off nezasiahol. Tesne predtým si totiž odtrhol kvadriceps od kolena. O to viac ho potešilo, že v tejto sezóne mohol hrať a radovať sa z double. „Som rád, že po tom veľmi vážnom zranení, ktoré som mal minulý rok a nevedel som, či sa ešte niekedy postavím na palubovky, som mohol odohrať takmer kompletnú sezónu. Veľmi sa z toho teším, je to titul aj pohár. Bola to výborná sezóna, iba štyri prehraté zápasy. Asi sme v nej nemali ani jeden slabší moment, celý tím šliapal ako mal. Najťažšie momenty boli asi až v tom finále,“ povedal Zaťko, ktorý zatiaľ neprezradil, či bude pokračovať aj ďalšiu sezónu.

Podľa trénera VKP Robina Pěluchu bolo dôležité, že jeho hráči dostali v druhom domácom zápase „facku“ v podobe prehry 0:3. „Komárno nás v druhom zápase akoby vrátil naspäť na zem. Našťastie ten duel prišiel a my sme sa z neho poučili, pretože inak neviem, ako by to dopadlo. Najdôležitejší však bol ten tretí v Komárne, v ktorom sme otočili z 0:2. To bol zlomový moment celej série," povedal pre TASR skúsený kormidelník. Pozitívne zhodnotil aj celú sezónu a do ďalšej si zaželal medzinárodnú konfrontáciu: „Kvalita tu je, máme na čom stavať a preto by mala hlavu aj pätu tá pohárová Európa.“ VKP získalo rekordný trinásty titul. Druhé v poradí je Humenné so štyrmi prvenstvami, po tri majú na konte Púchov a práve Komárno, ktoré sa vo finále predstavilo dokopy päťkrát a vo štvrtok druhýkrát prehralo. Jeho líder Peter Mlynarčík športovo priznal, že tentokrát bol súper lepší. „Od momentu, keď sme v treťom zápase vyhrávali 2:0, sme nevyhrali už ani set. To bol ten zlomový moment. Teraz sú tie emócie negatívne, možno s odstupom času to budeme vedieť lepšie zhodnotiť. Ale bohužiaľ, nemali sme na VKP,“ zhodnotil pre TASR.