Oslovil stovku možných partnerov, ale bez úspechu. Tradičný tím sa odhlásil z extraligy

"Sú za tým roky strávené v telocvičniach, športových halách, na cestách a odriekaniam s jediným cieľom - byť stále lepší. A to sa vám - milé dámy, aj podarilo. Po veľkom boji ste sa dostali do extraligy a klub vám umožnil zahrať si vysnívanú extraligu.

Mužský a ženský tím v jednej sezóne v extralige! To sa nevidí len tak a v rámci Slovenska to bola rarita," napísali Komárňanci na klubovom fejsbukovom profile.

Natrafili však na realitu dnešných dní. Nezáujem pomôcť. "Náš klub oslovil viac ako 100 potencionálnych partnerov z nášho mesta a blízkeho regiónu. Verili sme, že lokálpatriotizmus zaberie a rozbúši srdcia partnerom, ktorým komárňanský ženský volejbal nie je ľahostajný.

A viac ako 100 firiem povedalo: nie! Mohli by sme napísať knihu o problémoch našich podnikateľov, ale to nie je cieľom. Iste, každý má svoje problémy, no my sme mohli byť riešením aj na ich problémy.

Marketing ženskej zložky je silný, no žiaľ nestretli sme sa s ochotou pomôcť. Česť výnimkám, ktorí pomohli alebo pomáhajú ženskej zložke.

Bohužiaľ, je to málo na to, aby sme mohli štartovať aj v budúcej sezóne v extralige žien," dodali na vysvetlenie funkcionári Komárna.