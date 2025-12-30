Bol majstrom sveta aj najlepším smečiarom. Zomrela výrazná osobnosť slovenského volejbalu

Pavel Schenk.
Pavel Schenk. (Autor: Facebook/Playball)
TASR|30. dec 2025 o 19:35
ShareTweet0

Počas aktívnej kariéry sa zúčastnil na troch majstrovstvách sveta, troch majstrovstvách Európy a troch olympijských hrách.

Vo veku 84 rokov zomrel v utorok v Bratislave Pavel Schenk, jedna z najvýraznejších osobností československého a slovenského volejbalu.

Informovala o tom na svojom webe Slovenská volejbalová federácia (SVF), správu potvrdila na sociálnej sieti jeho dcéra Katarína Schenková Vajdová.

Majster sveta a najlepší hráč

Pavel Schenk sa narodil 27. júna 1941 v českom Borotíne. Významne sa zapísal do histórie volejbalu ako reprezentant, úspešný hráč i rešpektovaný tréner.

V drese československej reprezentácie nastupoval v rokoch 1962 – 1972. Počas aktívnej kariéry sa zúčastnil na troch majstrovstvách sveta, troch majstrovstvách Európy a troch olympijských hrách.

Z vrcholných podujatí si odniesol spolu šesť medailí – jednu zlatú, štyri strieborné a jednu bronzovú.

Najväčší hráčsky úspech dosiahol v roku 1966, keď sa stal majstrom sveta na domácom šampionáte v Prahe a vyhlásili ho za najlepšieho smečiara turnaja.

Už v roku 1962 prispel k zisku striebra na MS v Moskve. V jeho zbierke nechýbajú ani dve olympijské medaily – striebro z Tokia 1964 a bronz z Mexika 1968.

Významný tréner

Výraznú stopu zanechal aj v trénerskej kariére, najmä v klubovom volejbale. Červenú hviezdu Bratislava priviedol k historickým úspechom, keď s ňou získal Európsky pohár majstrov v roku 1979 a Pohár víťazov pohárov v roku 1981.

Klub ČH Bratislava sa pod jeho vedením stal trikrát majstrom bývalej ČSSR (1978, 1979, 1981).

V roku 1980 pôsobil Pavel Schenk aj ako hlavný tréner československej reprezentácie na OH v Moskve. V roku 2019 vstúpil do Siene slávy slovenského volejbalu.

„Volejbalová komunita stratila v osobe Pavla „Pavča“ Schenka výnimočného športovca, trénera a osobnosť, ktorá sa výraznou mierou podieľala na najväčších úspechoch nášho volejbalu.

Slovenská volejbalová federácia vyjadruje rodine a pozostalým úprimnú sústrasť,“ uviedla SVF na svojom webe.

Volejbal

Volejbal

    Pavel Schenk.
    Pavel Schenk.
    Bol majstrom sveta aj najlepším smečiarom. Zomrela výrazná osobnosť slovenského volejbalu
    dnes 19:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Bol majstrom sveta aj najlepším smečiarom. Zomrela výrazná osobnosť slovenského volejbalu