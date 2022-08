Slováci už nemajú postup na ME vo svojich rukách. Čas dúfať, vraví Kriško

Mali sme cieľ bodovať s nimi, ten nám nevyšiel. V tomto sme neuspeli a treba naštartovať novú generáciu, aby sa priblížila aspoň k tej úrovni, na akej sú Španieli. Ukázali sme, že aj keď sa Maďari zlepšujú, dalo sa to s nimi zvládnuť. Proti Gruzíncom je to povinné víťazstvo," uviedol Kardoš.

Slováci si do tabuľky druhých tímov prenesú šesť bodov za dve víťazstvá a dve remízy so skóre 7:7. Výsledky proti poslednému Gruzínskemu sa im škrtnú, keďže hrajú v štvorčlennej skupine.

"Nechceli sme doteraz o tom veľmi premýšľať, pretože je lepšie nemať to v hlave pred zápasom. Vedeli sme, o čo hráme, vedeli sme, že potrebujeme brať body, že potrebujeme vyhrať.

To sa nám nepodarilo a teraz už prichádza čas dúfať, že v iných skupinách výsledky dopadnú tak, aby napriek tomu, že sme prehrali, tie body nám stačili na postup," povedal smečiar a kapitán Tomáš Kriško.

"Budeme to sledovať, ale už to nezávisí od nás a myslím si, že bude ťažké sa tam dostať. V iných skupinách to majú niektoré tímy rozohrané na viac bodov. Vyzerá to tak, že sa nedostaneme na majstrovstvá Európy," dodal univerzál Peter Michalovič.