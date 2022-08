Slováci nezdolali Španielov ani v odvete. Na istotu postupu si ešte musia počkať

Marek Kardoš, tréner Slovenska: "Znova sme zlyhali v kľúčových situáciách, Španieli nám v dvojzápase ukázali, kde máme veľké slabiny. Nedokázali sme sa cez to dostať. V obidvoch stretnutiach v každom sete boli Španieli lepší. Škoda toho tretieho, lebo po vyhratom sete sme začali trošičku ustráchane, keď sme to dotiahli, zase nám ušli na tri, štyri body. Oni si urobili náskok a to sa ťažko doťahuje."

Tomáš Kriško, smečiar a kapitán Slovenska: "Vytvárali sme veľký tlak na súpera, mal horšiu prihrávku ako my. V tomto to bolo v poriadku, horšie bolo, že sme nedokázali ubrániť ich krajných hráčov. Dvadsať pokazených servisov zodpovedá tomu, ako sme ich na servise zatlačili, akurát sme to nedokázali zužitkovať na dobrú obranu."

Peter Michalovič, univerzál Slovenska: "Je tam veľké sklamanie. Myslím si, že okrem druhého setu sme nemali čo ponúknuť. Mali sme veľké problémy na útoku a aj keď sme dokázali v niektorých momentoch Španielov zatlačiť servisom, tak všetky lopty poskladali a my sme sa nemali na čom chytiť. Bola tam dezorganizácia, veľakrát sme robili rôzne chyby aj v medzihre. Napriek tomu, že oni nepodali taký dobrý výkon ako doma a že nepodávali tak kvalitne, nepodarilo sa nám zvíťaziť. Niet k tomu čo dodať."