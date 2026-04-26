Slávia zdolala mestského rivala a priblížila sa k titulu. Boli sme lepší, zhodnotil tréner

Fotka zo zápasu VK Slovan Bratislava - Kooperativa Slávia EUBA. (Autor: TASR)
TASR|26. apr 2026 o 22:27
My sme mali v kritických riešeniach strach, reagoval na prehru tréner Slovana.

Niké extraliga žien - 3. finále

VK Slovan Bratislava - Kooperativa Slávia EUBA 1:3 (-19, 22, -22, -17)

Dĺžka zápasu: 119 minút

Rozhodovali: Kováč, Dovičovič

Diváci: 520 divákov

Slovan: A. Fričová 5, Smiešková 6, Canedo 1, Wagner 8, Massari 4, Boldocká 10, liberka S. Jančová (R. Hudecová 10, Pazúriková 0, Baijo 11, Palkovičová 9, Brewster 0)

Slávia: K. Matalíková 18, Földesiová 12, Siládiová 17, Hašková 8, Myers 16, Cibulová 3, liberka Pavlíková (J. Matalíková 0, Polcíková 0, Hvozdová 0)

/stav série: 1:2/

Volejbalistky Kooperativa Slávia EUBA sú krok od zisku majstrovského titulu.

V nedeľnom treťom dueli finálovej série play off Niké extraligy vyhrali nad obhajcom titulu a mestským rivalom VK Slovan Bratislava 3:1 a na zápasy vedú 2:1.

Rozhodnúť môžu už v stredu o 19.30 h vo štvrtom stretnutí na domácej pôde.

Hlasy po zápase

Pavel Bernáth, tréner Slovana: „Slávia bola odvážnejšia a preto vyhrala. My sme mali v kritických riešeniach strach. Súperky nás dostali pod tlak aj preto sety, v ktorých prehrávala, otočila. My sa musíme v pondelok porozprávať a poriadne pripraviť na stredu.“

Michal Matušov, tréner Slávie: „Veľmi sa teším z víťazstva. Hráčky od začiatku ukázali obrovskú chuť a na ihrisku to z nich vyžarovalo. Keď sme potrebovali prikloniť šťastenu na našu stranu, tak sme si ju odvahou a energiou, ktorá z nás sálala, naklonili. Boli sme lepším družstvom. Do polnoci sa potešíme, v pondelok zabudneme a budeme sa pripravovať na ďalší duel.“

Niké extraliga žien - pavúk play-off

