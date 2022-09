Na ME začnú proti Poliakom. Mladí slovenskí volejbalisti chcú zaskočiť favoritov

"Na začiatok sa postavíme proti Poľsku, s ktorým sme hrali v Banskej Bystrici pred mesiacom a pol na podujatí EYOF. To isté platí aj o Taliansku. S obomi družstvami sme prehrali, ale vieme, čo nás v zápase čaká, takže budeme na to pripravení.

Slováci sa na ME 2022 hráčov do 20 rokov prebojovali z kvalifikácie, ktorá bola pre nich prvá úspešná po 16 rokoch. Medzi favoritov podujatia určite nepatria.

"Obrovským úspechom by bol postup zo skupiny. To znamená, že by sme museli vyhrať dva zápasy. Samozrejme, chceme vyhrať každý zápas, ale musíme byť realisti. Každý zápas bude pre našich chlapcov obrovskou skúsenosťou, ktorá im môže do budúcnosti len pomôcť," myslí si slovenský kormidelník, podľa ktorého majú jeho zverenci svoju kvalitu.



"Máme solídnych útočníkov, takže tam by mala byť naša veľká sila. Oporami by mali byť Petruf, Rendla a Skasko, či Gulák. Na bloku máme 210 centimetrov vysokého Hanúseka, na libere je Šimon Pati-Nagy.