Je profesor a lekár. Slovák viedol finále MS, na druhý deň bol už v práci

„Dvesto tisíc dolárov pre majstrov sveta? Volejbal by mal byť o emóciách a rodinách. To je viac ako peniaze, ktoré sa v ňom točia,“ hovorí pre Sportnet 47-ročný rodák z Prievidze JURAJ MOKRÝ .

Vlani ste na olympiáde v Tokiu rozhodovali finálový zápas žien USA - Brazília. Po jeho skončení ste hovorili o najväčšom ocenení vašej kariéry a najväčšom zážitku. Kam radíte tohtoročné finále majstrovstiev sveta mužov Poľsko - Taliansko?

Je to ďalší najväčší zážitok. Olympiáda aj majstrovstvá sveta sú raz za štyri roky a byť súčasťou finálového zápasu je ocenenie nielen mojej snahy, ale aj rozhodcovského hnutia na Slovensku i v Európe. Je to úžasný pocit. Rozdiel oproti Tokiu bol v tom, že tentoraz nechýbali na tribúnach diváci. O to intenzívnejšie emócie to boli.