Víťazný večer na žilinskej palubovke. Slováci zdolali Čile bez straty setu

Steven Vanmedegael, tréner Slovenska: „Dnes si myslím, že fungovalo to, čo sme trénovali minulý týždeň. Požiadali sme chalanov, aby tlačili lopty bližšie k sieti, aby Juraj mohol hrať svoju rýchlu hru, ktorú vie zahrať vďaka kvalite práce s rukami. Ďalší krok je byť dôraznejší v obrane na sieti. Myslím si, že pri vysokých loptách dávame súperovi príliš veľa priestoru. Určite v prvom sete tam boli štyri alebo päť akcií, kde sme mohli zablokovať alebo aspoň narušiť útok, ale neurobili sme to. Takže áno, bol to dobrý zápas, ale teraz je umenie znova nastaviť rovnaký tlak, rovnakú úroveň – a možno ešte lepšiu. Nie je to jednoduché, pretože sedia tri sety na lavičke, ale aj to je pre nich výzva, ako sa dostať do rytmu. Pre mňa bolo dôležité, že dostali šancu hrať aj s Jurajom. V najbližších dňoch budeme robiť malé rotácie, ale máme jeden cieľ – zápas s Lotyšskom – takže nemôžeme príliš experimentovať. Myslím si, že aktuálna základná zostava má mierny náskok pred ostatnými hráčmi. Ale ostatní musia veriť vo svoju šancu, a ak príde, musia byť pripravení. Zápas s Lotyšskom je o viac než týždeň a pol, takže stále máme pred sebou dlhú cestu. Môžu prísť drobné zranenia, niekto môže ochorieť, každý musí byť pripravený podať výkon.“

Jakub Ihnát, kapitán a smečiar Slovenska: „Zápas hodnotím pozitívne, lebo sme vyhrali v troch setoch. Začiatky setov boli nervózne, a o to viac si ceníme víťazstvo. Ani v jednom zo setov sme sa za nepriaznivého stavu nevzdali a otočili ho na svoju stranu. Pod kontrolou sme mali hlavne situácie v koncovkách, ktoré nám vyšli.“

Martin Rendla, smečiar Slovenska: „Na ihrisku som sa cítil dobre. Na bloku som zo začiatku robil menšie chyby, ale počúvol som trénera a zlepšilo sa to. Od začiatku som sa chytil na útoku, lebo mi v tom pomohol nahrávač Juraj Zaťko. Súper bol veľmi kvalitný. Je to tím, ktorý bojuje do poslednej lopty, a o to viac si ceníme toto víťazstvo. Nasledujúce dni nás čakajú náročné duely, ale to, že sme vyhrali, neznamená, že ich budeme podceňovať. Určite si zápas rozoberieme, aby sme odstránili svoje chyby a nerobili ich hlavne v zápasoch proti Kosovu a Lotyšsku v kvalifikácii.“