Hudecová bola pri historickom titule VKP: Ostatné kluby by si mohli brať príklad

BRATISLAVA. Najvyššie volejbalové súťaže na Slovensku sa v sezóne 2024/2025 stali doménou klubu VKP FTVŠ UK Bratislava, po novom VK Slovan Bratislava. Pre ženskú zložku to bol historický prvý titul majsteriek Slovenska, k tomu pridali pohárový triumf a smečiarka Romana Hudecová mala na tom významný podiel. Svojimi výkonmi sa dostala do ideálnej zostavy sezóny a vyhlásili ju navyše za najužitočnejšiu hráčku ročníka.

„V prvom rade som veľmi rada, že sa nám podarilo získať pre klub historický titul. Sezóna nebola vôbec jednoduchá, v jej prvej polovici sme sa dosť trápili po zdravotnej stránke.

Ja som si doliečovala problémy s kolenom ešte z minulej sezóny, plus dva mesiace som nehrala pre svalové problémy brucha. Bolo ťažké kompenzovať to inými hráčkami, keď boli hneď dve smečiarky zranené a hľadali sme tak zostavu na ťažšie zápasy,“ vyjadrila sa pre TASR Hudecová k nedávno skončenému ročníku. Rozhodlo nastavenie Finálová séria priniesla bratislavské derby so Sláviou, ktoré sa natiahlo na maximálny počet duelov. VKP sa podarilo zvrátiť negatívny vývoj a napokon v rozhodujúcom stretnutí uspieť po výsledku 3:1 na sety. „Rozhodlo naše nastavenie v hlavách. Vo finále rozhodujú maličkosti, boli sme v ňom, čiže či už my alebo Slávia, tak volejbal hrať vieme, ale ide podľa mňa o to, kto ustojí viac tlak a zabojuje v kritickom momente.

V ženskom volejbale sa omieľa, že je to o hlavách. V piatom zápase išli o všetko, preto keby sme do neho išli s akýmikoľvek negatívnymi emóciami, tak by nás to mohlo ovplyvniť. Toto podľa mňa rozhodlo. Titul so Sláviou alebo akýmkoľvek iným tímom, to u mňa nerozhoduje. Klaniam sa pred dlhoročnou prácou Slávie, ako dokážu pracovať s mládežou a aké úspechy majú v extralige. Hlavné je u mňa, že sa podarilo získať titul, pretože vždy to bolo a je o nás,“ zamyslela sa reprezentantka Slovenska.

Zľava Romana Hudecová, Alexandra Fričová z VKP FTVŠ UK Bratislava. (Autor: TASR)

Klub má ambície Z pohľadu VKP tak išlo o najúspešnejšiu sezónu v klubovej histórii, z pohľadu Hudecovej vládne spokojnosť, že mohla byť tohto celého súčasťou: „Náš klub sa netajil od začiatku tým, že má najvyššie ciele v mužskej a ženskej zložke. Hovorilo sa síce, že je to jeden z cieľov, ale nemyslím si, že sa s tým aj rátalo a takto parádne to napokon vypáli.

Klub má ambície, vychováva si vlastné hráčky, takže dúfam, že v tom bude pokračovať a nebude to len o jednej sezóne. Podmienky sa ukážu vtedy, keď sú zdravotné problémy a klub sa zachoval veľmi profesionálne pri lekárskej starostlivosti a marketingu. Urobili podľa mňa kus dobrej roboty, snažili sa prilákať ľudí na volejbal. Nám, hráčkam, nechýbalo nič počas sezóny a cítia sa tu tak dobre, čo sa potom odzrkadlí na výkonoch. Ide o klub, z ktorého si ostatné kluby mohli brať príklad.“ Volejbal ma stále baví Tridsaťjedenročná smečiarka sa k volejbalu vrátila po materských povinnostiach a druhú etapu svojej volejbalovej kariéry si naplno užíva. Cenu MVP dostala v extralige tretíkrát (2018, 2022, 2025).

„S mojou budúcnosťou to vyzerá všelijako, ja sa už v podstate niekoľkú sezónu lúčim. Najskôr to bolo pred dcérkou, nevedela som, či sa k volejbalu budem môcť vrátiť. Potom som sa ale mohla vrátiť. Po každej sezóne si hovorím, že pokiaľ budem zdravotne v poriadku, tak možno ešte jeden rok. Priznám sa, že volejbal ma stále baví. Podmienky a to, že mám úžasného trénera, s ktorým sa viem na veľa veciach dohodnúť a vie pomôcť počas sezóny, plus spoluhráčky, snúbenec, že sú ohľaduplní a nápomocní, tak sa to dá skĺbiť. Nie je to veľmi jednoduché, ale veľmi veľa ľudí mi pomáha. Ešte ma to neprešlo, takže uvidíme, kedy príde posledná bodka,“ vyhlásila Hudecová.