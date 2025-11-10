Slovákov povedie bývalý reprezentant. Ženy bude viesť Talian. Obaja pri tímoch už pôsobili

Michal Masný.
Fotogaléria (6)
Michal Masný. (Autor: TASR)
TASR|10. nov 2025 o 12:34 (aktualizované 10. nov 2025 o 12:42)
ShareTweet0

Michal Masný vystrieda vo funkcii Stevena Vanmedegaela.

BRATISLAVA. Novým trénerom slovenských volejbalistov sa stal Michal Masný, ženy povedie Talian Martino Volpini.

Vedenie Slovenskej volejbalovej federácie o tom informovalo v pondelok na tlačovej konferencii.

Masný je viac ako 200-násobný slovenský reprezentant, pôsobil na pozícii nahrávača. Na post hlavného trénera sa posunul z pozície asistenta Stevena Vanmedegaela, ktorý viedol Slovákov od roku 2022.

Potrebujem takých, ktorí v reprezentácii chcú byť

Masný je aj trénerom poľského klubu BKS Bydgoszcz.

„Budem sa snažiť splatiť dôveru, ktorú som dostal. Mal som nejaké podmienky, ktoré mi zväz splnil. Môžem si vybrať realizačný tím a sústredenia, to bolo pre mňa veľmi dôležité.

Fotogaléria z predstavovania trénerov mužskej a ženskej volejbalovej reprezentácie
Na snímke zľava tréner mužskej volejbalovej reprezentácie SR Michal Masný, prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko a tréner ženskej volejbalovej reprezentácie SR Martino Volpini počas tlačovej konferencie k predstaveniu nových reprezentačných trénerov.
Na snímke nový tréner mužskej volejbalovej reprezentácie SR Michal Masný počas tlačovej konferencie k predstaveniu nových reprezentačných trénerov 10. novembra 2025 v Bratislave.
Na snímke nový tréner mužskej volejbalovej reprezentácie SR Michal Masný počas tlačovej konferencie k predstaveniu nových reprezentačných trénerov 10. novembra 2025 v Bratislave.
Na snímke tréner ženskej volejbalovej reprezentácie SR Martino Volpini počas tlačovej konferencie k predstaveniu nových reprezentačných trénerov 10. novembra 2025 v Bratislave.
6 fotografií
Na snímke tréner ženskej volejbalovej reprezentácie SR Martino Volpini počas tlačovej konferencie k predstaveniu nových reprezentačných trénerov 10. novembra 2025 v Bratislave.Na snímke prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko počas tlačovej konferencie k predstaveniu nových reprezentačných trénerov 10. novembra 2025 v Bratislave.

Zloženie tímu je ešte v procese, ale hlavný štatistik bude môj kolega z Bydgoszcze,“ povedal Masný. 

Slovensko povedie na budúcoročných ME, Slováci sa predstavia v A-skupine v Taliansku v Turíne s domácim výberom, Švédskom, Slovinskom, Českom a Gréckom. „Cieľ je nájsť stabilitu v reprezentácii, to nám v uplynulých rokoch chýbalo a nie je to dobré.

Chcem to urobiť inak. Chcem, aby si prvú nomináciu urobili hráči sami, to chcem, aby odznelo, Všetci, ktorí si myslia, že na to majú, tak majú možnosť. Každý má na mňa číslo. Čakám do konca mesiaca, či sa niekto prihlási.

VIDEO: Rojko o výbere trénerov

Možno sa nikto neprihlási a bude to problém, ale mám už vytypovaných hráčov. Ale potrebujem takých, ktorí v reprezentácii chcú byť,“ prezradil netypickú požiadavku nový kormidelník.

Volpini bude druhý Talian, ktorý povedie Slovenky

Volpini bol od mája asistentom doterajšieho trénera žien SR Michala Mašeka, od sezóny 2023/2024 tiež pôsobí ako hlavný tréner ženského tímu BKS Bydgoszcz v Poľsku.

Na poste asistenta pôsobil aj v ženskom tíme Conegliana, s ktorým vyhral v roku 2021 taliansku A1, Ligu majstrov, Taliansky pohár a Taliansky superpohár. V sezóne 2021/2022 bol vo veku 32 rokov najmladší tréner súťaže, viedol tím Casalmagiore.

Na snímke hráči Slovenska sa radujú z víťazstva po zápase G-skupiny kvalifikácie na ME 2026 mužov vo volejbale Slovensko - Lotyšsko v stredu 13. augusta 2025 v Žiline.
Na snímke hráči Slovenska sa radujú z víťazstva po zápase G-skupiny kvalifikácie na ME 2026 mužov vo volejbale Slovensko - Lotyšsko v stredu 13. augusta 2025 v Žiline. (Autor: TASR)

Vlani bol asistent trénera v kubánskej mužskej reprezentácii. „Celý proces po uplynulých reprezentačných cykloch sme rozbehli po tom, ako Steven Vanmedegael odstúpil z osobných dôvodov a Michalovi Mašekovi skončila zmluva.

Chceli sme trénerov, ktorí majú skúsenosti v klube i reprezentácii, to bolo kľúčové. Obaja pracovali pri vrcholovom volejbale. Priznám sa, že po prvý raz sme konzultovali výber trénerov aj s hráčmi, ale nie tak, že by si vyberali," uviedol prezident SVF Marek Rojko.

Volpini bude druhý Talian, ktorý povedie Slovenky. Jeho predchodca Marco Fenoglio viedol národný tím v 58 zápasoch a dosiahol 26 víťazstiev. „V prvom rade ďakujem prezidentovi federácie za dôveru.

VIDEO: Zostrih zápasu z MS žien Slovensko - Kuba

Nerozmýšľal som dlho, tím poznám, týmto ďakujem aj Michalovi Mašekovi, naučil ma niečo. Teším sa na novú výzvu v mojej kariére,“ povedal Volpini. Dodal, že realizačný tím zostane rovnaký ako u Mašeka, ale o svojom asistentovi bude informovať neskôr.

Slovenky sa pod jeho vedením predstavia budúci rok na ME, v D-skupine v Göteborgu ich čaká domáce Švédsko, Čierna Hora, Francúzsko, Chorvátsko a aj majsterky sveta a olympijské šampiónky Talianky.

Reprezentační tréneri Slovenska

  • Ivan Husár 1993 - 1995
  • Peter Kalný 1995 - 1997, 1999 - 2011
  • Vladimír Přidal 1997 - 1998, 2005 - 2007
  • Pavel Třešňák 2002 - 2004
  • Emanuele Zanini 2008 - 2011
  • Štefan Chrtiansky 2011 - 2013
  • Flavio Gulinelli 2013 - 2015
  • Alberto Giuliani júl 2015 - október 2015
  • Miroslav Palgut 2016 - 2017
  • Andrej Kravárik 2017 - 2019
  • Marek Kardoš 2019 - 2022
  • Steven Vanmedegael 2022 - 2025
  • Michal Masný 2025
Volejbal

Volejbal

    Michal Masný.
    Michal Masný.
    Slovákov povedie bývalý reprezentant. Ženy bude viesť Talian. Obaja pri tímoch už pôsobili
    dnes 12:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Slovákov povedie bývalý reprezentant. Ženy bude viesť Talian. Obaja pri tímoch už pôsobili